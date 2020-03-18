【新冠肺炎】SCMP南華早報員工初確診　即關閉銅鑼灣黃竹坑辦公室

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港持續有增加個案。消息指，有《南華早報》（South Morning Post）員工初步確診。《南華早報》行政總裁劉可瑞（Gary Liu）向員工發送內部電郵，指員工屬Young Post下自由工作者（freelancer），除了在黃竹坑South Island Place辦公室工作外，亦曾在3月10日至13日及16日在時代廣場辦公室出現。 內部電郵亦指，時代廣場及黃竹坑South Island Place辦公室即時關閉，《南華早報》會繼續保持運作，員工可在家工作。員工可在今日上午至中午進入辦公室拿回工作所需設備，所有人不應逗留超過10分鐘，並必須戴口罩。

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《南華早報》內部電郵指，旗下Young Post一名自由工作者對新冠病毒初步呈現陽性，所有員工從明起，本周內在家工作，該政策有可能根據情況繼續加長。Young Post辦公室位於黃竹坑全新商廈South Island Place內，初步確診的員工曾在辦公室的自由座（flex seating）就坐。除此以外，南早內部電郵指該員工曾在3月10日至13日及16日，返到時代廣場的辦公室，並於13日到19樓的公共區域Social Hub，又在歡樂時光(happy hour)在內部酒吧Black Kite逗留。

南早將即時關閉位於銅鑼灣時代廣場以及黃竹坑的辦公室，並進行深度清潔，並聯繫曾接觸過該名確診員工的職員。公司將會保持運營，但所有員工將在家工作。員工可以在今日早上8點至12點進入公司領取工作設備。郵件要求所有回辦公室的員工需要佩戴口罩，盡量不與人交談，逗留時間不可超過10分鐘，離開後則需要洗手。

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