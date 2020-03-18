【新冠肺炎】國泰25歲空少中招　疑被2確診者傳染　單日增10個案

衞生署衞生防護中心今天（18日）凌晨公布，昨日（17日）單日新增10宗確診個案，當中包括一名25歲國泰空少，他於3月5日在香港往波士頓的國泰航空CX812（商務艙）執勤，逗留波士頓數天，其後於從波士頓往香港的國泰航空CX811（商務艙）執勤及在3月10日抵港，他曾於機上服務兩名其後確診的乘客，即第147及148宗個案患者。 第147及148宗個案是一對夫婦，分別為61歲女子及58歲男子，兩人有長期病患，居於加列山道65號嘉麗園。

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於往返波士頓航班商務艙執勤

衞生署公布，第167宗個案涉及一名25歲男空中服務員，過往健康良好，居於牛池灣街彩輝邨彩華樓。他於3月5日在香港往波士頓的國泰航空CX812（商務艙）執勤，逗留波士頓數天，其後於從波士頓往香港的國泰航空CX811（商務艙）執勤及在3月10日抵港，他曾於機上服務兩名其後確診的病人，分別是第147及148宗個案。

國泰空少沒有出現病徵，由於他的航空公司通知他曾當值的航班有確診病人，他於3月16日往東九龍普通科門診診所求診，其深喉唾液樣本證實對病毒呈陽性反應，將會入聯合醫院接受治療，現時情況穩定。他同住的父母沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

3月17日單日新增10宗確診個案，當中包括一名25歲國泰空少。 （資料圖片）

同機乘客夫婦住半山嘉麗園

第147及148宗個案是一對夫婦，分別為61歲女子及58歲男子，兩人有長期病患，居於加列山道65號嘉麗園。女病人3月10日開始喉嚨痛，3月11日開始發燒和咳嗽；男病人於3月10日開始發燒及咳嗽帶痰 ，3月13日出現輕微腹部不適，3月15日出現腹瀉。他們在3月11日到香港港安醫院求診，3月13日到養和醫院求診，翌日到律敦治醫院求診並入院接受治療。他們的呼吸道樣本在3月15日證實對病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

他們於2月15日至3月2日到訪多倫多，3月2日至5日到訪紐約，3月5日至9日到訪波士頓，並在波士頓乘坐國泰航空CX811（商務艙）於3月10日抵港。他們同住的兒子、司機和兩名家傭沒有出現病徵，將安排接受檢疫。