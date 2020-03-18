【新冠肺炎】許樹昌倡以設施隔離抵港者　減訪港誘因或停對外交通

新型冠狀病毒(俗稱「武漢肺炎」)全球大爆發，行政長官林鄭月娥昨日（18日）表示，特區政府向內地，澳門及台灣以外的所有國家和地區，發出紅色外遊警示，由星期四（19日）凌晨起，即除了澳門、台灣地區外，相關地區抵港的人士要接受14日強制檢疫隔離或醫學監察。 中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌出席一電台節目時表示，以此行政做法相信可減低外地人士來法誘因，現行做法是一步一步減少外地減低外地傳入個案，相信會有一定成效，但同時要再觀察三個星期，才有實際數據支持，但如果香港出現很多社區爆發個案，而找不到病毒源頭，即代表圍堵政策無效，可能要暫停本港來往外地的所有航空交通。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌（資料圖片 / 盧翊銘攝）

現時不少於外地的留學生陸續返港，需要隔離的人將越來越多，許樹昌建議由個別家庭情況許可下，於家居自我隔離，若需與家人於同一房間居住，相信租用酒店或打衞生署協助到隔離營，會較適合。

許樹昌：理解狗主不同意解剖 惟難估計狗隻離世原因

此外，確診者之一、馬主周巧兒其寵物松鼠狗曾呈低程度感染 ，成為全球第一隻確診新冠肺炎狗隻。在反覆測試結果呈陰性後，漁護署已經在14日將狗隻交還主人，但於兩日後離世，許又提到，早前得知該松鼠狗年事已高，需要進一步進行解剖才能得悉，但明白到狗主未必同意有關做法，現時難以估計狗隻過身的真正原因。

元朗區議會副主席麥業成家屬確診 區會押後

另外，元朗區議會副主席麥業成家屬確診新冠肺炎，而他因曾同遊歐洲，雖然比確診者早7日，即今個月10日已回港，但作為「緊密接觸者」會即時入住隔離營進行隔離。麥表示，今日將會到隔離營入住，暫時未知道詳情及位置，但現時未有感到不適。

他說，本月他與家人曾到巴黎及巴賽隆拿遊玩，當時未有戴上口罩，而當時人亦未有太大防禦，戴上口罩，兒子其後返回丹麥繼續遊學交流，並於日前返港，同遊期間未有感到身體不適，現時未肯定在何時受到感染。此外，元朗區議會將未來一星期會議押後，同時要求秘書處為麥曾到過的會議室進行消毒。

縱橫遊：所有旅行團未能出發要退款 資金流問題嚴峻

一同出席電台節目的縱橫遊常務董事袁振寧，對於港府現時對全球多個地方發紅色外遊警示表示，現時公司主要處理四月出發的旅行團團友的退款問題，現時得悉有24團，他同時指，已報名參與5月至7月旅行團的旅客可留待較後時間再作聯絡，可再作處理。

此外，他提到，現時所有旅行團未能出發，並要向旅客退款，行業資金流問題的確嚴峻，望政府與大型發展商聯絡，考慮對業界未能業下的租金問題，以及從業界，特別是前線領導等增加援助。