【炸彈案】腿骨骨折被告　突改下午上庭提訊　警方嚴密戒備

本年初自新冠肺炎爆發後，明愛醫院廁所、深圳灣口岸垃圾桶及羅湖站月台等地被人放置炸彈，社交程式telegram 有群組成員承認責任，並稱目的是想港府回應封關抗疫要求。警方早前拘捕多名疑與事件有關人士，並檢控其中6人，案件已於上星期三（11日）提堂；惟一名29歲被告因傷未能出庭，案件押後至今天再提訊，辯方律師透露，該被告膝蓋骨折，不良於行現在仍留院，無法出庭，裁判官把案押後至本月21日再提訊，期間被告交警方看管。惟至中午時份，法庭突接獲通知，指被告將可於今午出庭應訊，警方亦嚴密戒備。

被告張家俊被押送至法庭時，法院明顯加強保安，警員明顯較多，並有穿上避彈衣。(呂樂謙攝)

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被告張家俊（29歲，程式設計員），為案中的第四被告，被控一項串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪，指他在本年1至3月在香港與其他身份不詳的人士串謀，非法及惡意藉爆炸品引致爆炸，而該爆炸的性質相當可能危害生命或對財產造成嚴重損害。

被捕地點受傷

辯方大律師劉偉聰表示，被告因腿部膝蓋骨折，暫時不良於行未能出院，因此希望將案件押後至3月21日再訊，以待被告傷勢好轉，獲法庭接納。據悉，被告傷勢是在被捕的地點造成，被告自首次提堂至今已經留院一個星期。

法庭早上在被告缺席下提訊，但至中午時份，法庭突接獲通知，指被告可於下午被押上法庭提訊。

案件編號： ESCC 309/2020