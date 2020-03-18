【新冠肺炎】增8宗初確診均有外遊史　南華早報員工曾去倫敦

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日新增14宗確診個案，另外亦有8宗呈現初步陽性。8名初步陽性患者全部都有外遊記錄，其中南華早報（SCMP）自由身記者曾外遊倫敦，另外有3名是從英國返港時，被港口衛生科職員截查後送入醫院。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本港今日除了14宗確診個案外，另有8宗初步陽性個案。這8宗初步陽性的患者均有外遊記錄。其中183、185、187、188、189及190全部有英國旅遊史，當中187、188、189均為由機場入境香港時被港口衛生科職員截查後送院。另外，184宗則曾外遊埃及記印度，186宗則曾外遊杜拜、西班牙後經多哈機場返回香港。

南早自由身職員曾外遊倫敦

張竹君指第183宗初步呈現陽性患者為24歲女性，在一間報社任職，於2月27日至3月8日期間外遊倫敦。昨日夜間，南華早報向員工發送內部郵件指有一名自由身職員初步對新冠病毒呈現陽性，並曾多次出入辦公室，及至初步確診前一日（16日）曾在公司酒吧逗留。

南華早報關閉時代廣場及黃竹坑的，員工要在家工作，會維持網站運作和出版報紙。

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3人從英返港後被港口衛生科截查後送醫

第184宗初步呈陽性患者為64歲女性，除了在2月11日至2月29日之間外遊埃及之外，亦在3月5日至13日外遊印度。張竹君指，該名患者在返港後感到不適後送院。

第185宗為23歲男性，是在英國萊斯特居住的香港留學生，他在3月16日返港後感到不適後入院。

第186宗為46歲女性，2月21日前往杜拜、3月4日前往西班牙，3月14日經過多哈返來香港。張竹君表示，該名女士在杜拜時已經感到不舒服，一直拖住返港後才就醫。

第187宗為20歲女性，也是在英國的香港留學生，她於昨日返港，港口衛生科職員發現她有不適症狀後，將其送院。

第188及189宗為16歲與49歲男性，二人為父子關係。兒子在英國讀Grade 11，二人曾在英國求醫，3月17日返港後被港口衛生科截住後送院。

第190宗則是12歲小朋友，他在3月3日至16日外遊英國，返港後經私人化驗所測試呈初步陽性後轉入醫院。

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