【新冠肺炎】定居倫敦男一家回港避疫自覺隔離　港商照出發去越南

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情全球大流行，特區政府向內地，澳門及台灣以外的所有國家和地區，發出紅色外遊警示，由明日（19日）零時零分起，所有於抵港前14日曾到澳門和台灣除外的所有國家及地區，包括內地，不論是否香港居民接受家居強制檢疫。 在英國倫敦定居的蔣先生一家今日回港。蔣先生指，絕大部份當地人都無戴口罩，而超市的廁紙、意粉都已售罄，加上當地有確診個案，故一家人打算回港暫避，且「盡量唔返去先」。他雖然毋須接受強制隔離，但一家人亦會自行在家居隔離，並安排同住的家人先到其他親戚家暫住。

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英國多數人無戴口罩 廁紙意粉售罄

在英國倫敦定居的蔣先生一家今日回港。蔣先生表示，原本打算本周六回港，為避開明日生效的強制隔離措施，因此提早回港。他說絕大部份當地人都無戴口罩，而超市的廁紙、意粉都已售罄，加上當地有確診個案，故一家人打算回港暫避，且「盡量唔返去先」。

定居倫敦的蔣先生，決定回港避疫情。（楊凱力攝）

蔣先生的兩名女兒在當地中學讀書，惟學校對停課和考試的安排「唔清唔楚」，包括未有通知取消考試，但考試當日老師突然請病假，並指毋須考試，而學校亦會進行網上教學，惟他擔心大女兒參加公開考試或受影響。

他說返抵香港後的檢查程序順暢，入境者需提交個人個人資料，並交代曾去過哪些地區。他雖然毋須接受強制隔離，但一家人亦會自行在家居隔離，並安排同住的家人先到親戚家暫住。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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中一生兩倍價錢買機票英國返港

在英國讀中一的歐陽同學，今日從英國倫敦飛抵香港，到場接機的歐陽太太表示，學校將於周五開始放假，她擔心兒子在假期間多了外出，增加感染機會，加上當地衛生意識「和港人有距離」，較少人戴口罩，因此決定要兒子提早回港。而歐陽太太亦提醒兒子在飛機上要戴上口罩和眼罩。

歐陽太太亦指，買機票有困難，但為求「買個安心」是次機票約用了平時的兩倍價錢。歐陽太太亦指，即使毋須接受強制隔離，她亦會讓兒子留在家中，避免影響他人。

港府向全球發紅色旅遊警示，並於3月19日起要求所有入境者家居隔離14日，機場十分冷清，不少港人趕於限期前回港。在英國讀中一的歐陽同學，今日從英國倫敦飛抵香港。（盧翊銘攝）

港商照出發越南 贊當地防疫好過香港

而在疫情之下，亦有人因工作而難避免出境。在越南投資製衣業的周先生今日將前往越南，預計將逗留一個月，他指，由於需處理訂單，因此無法避免前往當地。他亦擔心之後返回香港有困難，故已帶備數個月的藥物徬身。

他又指，越南疫情控制得「好好」，「完全好過香港」，因此不擔心受感染。而在飛機上亦做好防疫措施，包括戴N95口罩，「唔食嘢、唔飲嘢、無去廁所」。

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