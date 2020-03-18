康文署：公園打賞活動無違法　續尋求法律意見研提高違例罰則

康樂及文化事務署擬修訂《遊樂場地規例》，建議以「人」取代條例內的「使用遊樂場地的人」。康文署指，修訂條例後任何人士若受到噪音騷擾，均可為署方的執法行動擔任控方證人。 不過，署方指會針對公園的歌唱活動的打賞問題，相關行為並無違法，將續尋求法律意見。至於研究禁止多次違規人士進入場地，署方指由於涉及申請禁制令等程序，需要謹慎處理。康文署對提高罰則及增加檢控方式建議持開放態度，會作出研究。

本港多個公眾地方有人賣唱。（資料圖片）

康文署說，現時條例沒有禁止利是形式的打賞，因此表演者在公園內接受打賞並無違法，康文署指會針對歌唱活動的打賞問題，繼續尋求法律意見。此外，現時違反《遊樂場地規例》，一經定罪會判處最高罰款2000元及監禁14天。康文署對提高罰則及增加檢控方式建議持開放態度，會作出研究。

至於禁止多次違規的人士進入場地，康文署說由於涉及申請禁制令等複雜的司法程序，必須謹慎處理。康文署會諮詢法律意見，考慮其他可行方案，加強措施防止場地內違規活動。

康文署現時引用《遊樂場地規例》第321BC章第25條執法時，需要證實有「使用遊樂場地的人」受到煩擾，而該名人士亦須願意和能夠擔任控方證人，否則署方不能單憑員工的觀察或接獲投訴採取行動。

康文署指，為回應公眾要求，建議修訂以「人」取代條例內的「使用遊樂場地的人」，根據修訂建議，如場地使用者、康文署場地人員及任何人士受到噪音騷擾，均可為署方的執法行動擔任控方證人，令檢控行動更主動。康文署會參考相關部門對監察及管制噪音的安排，並諮詢法律意見，完善現時的指引；同時會搜集現場照片、錄像、音量量度紀錄及證人供詞等，作為檢控的證據。