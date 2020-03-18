【新冠肺炎】機場的士司機生意跌九成　明對全球檢疫後更寒冬

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情全球流行，港府從明日起，除澳門和台灣外，所有於抵港前14日曾到所有海外國家及中國內地，不論是否香港居民接受家居強制檢疫。 疫情之下，旅客人數大減，有在機場接載乘客的的士司機表示，生意大跌一半，曾試過在機場等候六小時才有客人，他更坦言，相信強制檢疫的措施下，人流會更少「聽日就開始寒冬期」。 亦有的士司機指，疫情期間機場乘客大減八至九成，擔心明日開始旅客數量再度下跌，「聽日打後分分鐘十幾個鐘先行一轉」。

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疫情之下，機場人流大減，而政府明日起將對由海外回港人士實施強制檢疫措施，部分港人趕在今日返回香港，機場巴士站亦出現排隊人潮。惟的士站人流稀疏，乘客亦毋須排隊。

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只能空車入機場

在機場等候接載乘客的的士司機黃先生則表示，「非常擔心」在載客時被感染，但「搵食都無辦法」，故會戴上口罩和帶備消毒液。他指，機場外的乘客大減，「出面完全無得做」，而機場最近仍有由外地返港的人流，「情況好啲」故只能空車入機場找生意。他又指，自疫情以來，生意大跌一半，即使在機場，亦曾試過在等候六小時才有客人，但他指，現時機場生意未到「寒冬期」，而「聽日就開始寒冬期」，相信強制檢疫的措施下，人流會更少。

黃先生指，「寒冬期」下，只能「見步行步」和「搵得幾多得幾多」。而現時香港人都「捱緊」，自己能「搵到啖食」和未失業都算慶幸。而他亦會節省開支，「節衣縮食」，並減少外出消費。

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而的士司機鍾先生表示，擔心在機場接載旅客時有感染風險，但為求工作「都無乜辦法」，會戴上口罩並噴消毒液。他指，疫情期間機場乘客大減八至九成，加上擔心感染，已減少到機場接客。他亦擔心明日開始旅客數量再度下跌，「聽日打後分分鐘十幾個鐘先行一轉」。對於生意大跌，他表示只能「見步行步」。