【新冠肺炎】明起向抵港人士派樽收集唾液　難租整幢酒店作檢疫

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球肆虐由明日（19日）凌晨起，所有於抵港前14日曾到所有除澳門或台灣外所有地方的人士，不論是否香港居民，均需接受強制檢疫。 衛生防護中心總監黃加慶今（18日）稱，預期未來一兩星期會有很多人回港，「很可能每日有逾一萬人」，尤其是歐美的留學生，預料機場處理檢疫的旅客非常龐大。他表示，明日起會向入境人士派發收集樽，讓他們自行回家留深喉唾液樣本。倘回港人士的同住家人，屬於長者等高危群組，會建議他們分開居住14日；如一同居住，會再為這類回港人士作針對性篩查。他一再呼籲已返港的人士盡量留在家。

▼3月18日機場情況▼

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衛生防護中心總監黃加慶稱，由於檢疫範圍擴大，預期未來一兩星期會有很多人回港，尤其是歐美的留學生，預料機場處理檢疫的旅客非常龐大，政府會盡量加派人手疏導人流。礙於場地及人手所限，抵港旅客要等候一段長時間才能完成相關程序，呼籲他們耐心等候及體諒，並盡量預早填寫電子健康申報表。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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黃加慶稱，對如何為回港人士進行測試有初步概念，細節有待敲定。他表示，機場並不適合作樣本收集，明日起會向他們派發收集樽，自行回家留深喉唾液樣本，視乎流程及陽性比率再作決定。

如同住家人屬高危群組 會為回港人士作針對性篩查

黃加慶相信，很可能每日有逾一萬人回港，坦言不論人手或實驗室檢測的載量，都不可能完成所有化驗，明天試行會做數十個樣本。他續稱，在疫情蔓延到全球之前，本港購入了不了病毒試劑，「但目前唔敢講係好充裕，因為如果有大爆發，或者要做篩查，可能一時要用好多試劑。」他又說，如果回港人士的同住家人，屬於長者等高危群組，會建議他們分開居住14日；如一同居住，會再為這類回港人士作針對性篩查。

黃加慶表示，將入境人士帶到一個集中場地，譬如在鄰近機場的亞洲博覽館收集樣本，做法並不適合，因唾液樣本或帶病毒，會有交叉感染風險。

酒店檢疫「好困難」

有記者問到在家居強制檢疫，會否增加家人的感染風險，黃加慶說，建議同住的家人如條件許可，可安排先分開居住；而因應個別人士家居狀況不適合做檢疫，可考慮為他安排入住檢疫中心。至於當局是否會與酒店接洽，協助接收檢疫人士，黃加慶稱，需先視察酒店的設施是否合適，感染控制是否達最低標準；但酒店方面反應不積極，「係相當困難，現階段未必可行。」

▼部份確診政要名人▼

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已回港人士應盡量留家

不少人擔心，海外回港人士或會構成「第三波」疫情，引起社區爆發。黃加慶稱，相信明日凌晨起實施的強制檢疫措施對減低社區傳染或爆發有幫助。他一再呼籲早前已返港的海外學生及工作人士，盡量留家、勿四處走。