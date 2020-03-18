【新冠肺炎】午夜起抵港人士須佩戴電子手帶　亞博館或設分流站

新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港錄得多宗輸入個案，港府早前宣布對所有海外國家及屬地發出紅色外遊警示。衞生署亦將相應擴大衞生檢疫安排，由明日（19日）零時零分起，所有從中國以外的所有地區的抵港人士，不分國籍和旅行文件，均需要接受14日的強制檢疫。所有接受強制檢疫的人士，都會獲發一條電子手帶，並配合手機應用程式使用。

午夜起入境者須戴手帶強制檢疫14日，並下載手機程式。（余俊亮攝）

政府科技資訊總監林偉喬指，每一位入境人士都會獲發一條電子手帶做監察所用。如今的手帶已經有所更新，需要配合「居家抗疫」手機應用程式使用。使用者回到家中，需要啟動程式，系統會偵測附近大氣電波、無線網絡、藍牙及GPS信號強度，一旦使用者離開家中，信號有變化，程式就會發出警示不斷震動，以要求佩戴者回到家中，衛生署及警方也會跟進。若使用者除下手帶，程式會不斷震動要求用手機一分鐘內再次掃碼。

他表示，手帶不會收集個人資料，亦都不會讀取家居地址，只能看到信號強弱變化，比早前的手帶更舒適，不會影響生活，用完後可以剪斷扔掉或者卸載軟件。林偉喬指政府今日凌晨準備逾2萬條手帶，其後每日也都會不會少於一萬條，數量足夠。

食物及衞生局局長陳肇始在《外國地區到港人士強制檢疫規例》生效見記者。（余俊亮攝）

食衛局局長陳肇始表示，由於擴大了檢疫範圍，明日起將有數萬人回港，政府將考慮在機場附近，如被大嶼山醫院、亞洲博覽館設立分流站，不過具體是否啟用，仍要檢視。

她表示，政府早前也就新的檢疫令與航空公司協商，乘客可以在飛機上填寫健康申報。航空公司職員也會在飛機上派發政府提供的資料包、播放影片，講解強制檢疫的注意事項。

另外，衛生署將擴展病毒測試至強制檢疫人士，今晚會以隨機抽樣的方式進行，其後會擴大範圍。陳肇始指，因為深喉唾液測試需要測試人在早上未進食時取唾液，所以會隨機分發器皿給今晚抵港人士，在第二天早上由家人送往醫管局轄下60多間普通科門診及胸肺科的收集站。若在港無家人，政府則會提供支援。

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