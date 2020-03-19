【新冠肺炎】旅客趕強制檢疫生效前抵達　為拜山改機票轉機返港

本港新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情近一周加劇，大量外遊返港市民及留學生回港。今日（19日）零時零分起，由海外國家或屬地抵港的本港居民及旅客，一律要接受強制檢疫14日。在新措施實施前夕，不少人「趕尾班機」返港，有港人搭兩程機返港，昨晚11時許步出接機大堂，稱仍能呼吸「自由空氣」，但指最重要是避開隔離，趕及清明拜山，同時又認為新措施有助保障港人。

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周三晚機場人流稀疏，部分抵港人士步出禁區時仍「重裝」上陣，穿上雨衣，又戴眼罩防疫。有旅客指為了避過強制檢疫，再購買多一張機票回港，更有人心急得指「一萬蚊都要畀啦」。

由大馬飛越南轉機返港

由馬來西亞轉飛越南、再轉機回香港的馬太，趕在新措施實施前抵港，只為拜山及辦理律師樓事務，直言「好辛苦、好趕、好慘」，皆因原本購買明日直航機票，但擔心被強制隔離，故提早回港，卻無法「撲飛」。她續指，好不容易購買機票轉飛越南胡志明市返港，但職員指無中轉站簽證無法清關及運載其行李，令其心急得一度在機場落淚，幸好有航空公司經理協助，在其行李掛上「hot transfer」。她認同新措施是為保障港人，但自己也希望提早本周六拜祭丈夫及母親。

「泰」急回港：當地外國人不戴口罩

至於到曼谷遊玩10日的曾女士也成功趕在零時零分前抵港，直言曾擔心趕不及而被強制檢疫，但坦言會自行隔離一個多星期，避免與朋友見面。她又指，泰國仍有不少外國人不戴口罩，機上亦見前排有一家三口沒有戴，自己為避免受感染自行帶備雨衣及口罩，在機上也沒有去廁所，感乾燥時僅用清水滋潤一下口唇而已。

返港留英學生：校內有人確診 只叫學生勤洗手

而就讀英國雷丁大學的胡同學亦因無法購買直航機票，由英國轉飛吉隆波，再返回香港，航程共16小時。他說，英國疫情爆發，但採取放任態度，加上校內有確診個案，校方只呼籲學生勤洗手，「做咗等於無做」，故選擇回港避疫。他不介意被隔離，最重要是安全回家。

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