【新冠肺炎．最新】海外入境檢疫令生效　大批港人回港確診勢再增

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情近一周加劇，本港昨日（18日）破紀錄單日增加25宗確診個案，九成都是外遊返港或從外國返港避疫，累計增至193宗，包括一宗疑似確診。昨晚至今日（19日）清晨再有至少6名抵港者出現病徵送院，加上近日需呈報個案急升，200宗關口恐被破。 今日開始由海外國家或屬地抵港的本港居民及旅客（來自台灣和澳門除外），一律要接受居所強制檢疫14日。首批被檢疫者為國泰CX104由澳洲墨爾本返港的航班乘客，今日凌晨3時半左右飛抵香港國際機場，比原定時間延誤六小時，因而成為首批要戴手環出禁區的人士。根據昨刊憲的法例，違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

【08:00】截至周四（19日）上午8時，全國確診病例81206宗，累計死亡人數3242人，疑似病例119宗，治癒病例69799宗；在重災區湖北，累計67800宗確診，死亡總數3122人。

【02:30】澳門公布新增2宗確診個案，累計17宗。兩名患者都是從外國坐飛機到香港，再經港珠澳大橋返澳後確診。

第16例患者為19歲留英女學生，患者於3月15日與4名同學乘坐新加坡航空SQ317（座位64H），從倫敦希思羅機場到達新加坡機場，再於3月16日早上乘坐新加坡航空SQ856（座位40B），由新加坡機場到香港國際機場，其中一名香港同學返回香港，患者與其餘3名同學於香港國際機場乘坐私人包車經港珠澳大橋口岸入境澳門，其中一名同時持香港身份證的同學因入境需作家居隔離而折返，患者與另外2名同學被衛生局口岸檢疫人員按當時的措施要求居家醫學觀察14天。3月18日下午，該女子的喉部唾液樣本經核酸檢測對新型冠狀病毒呈初步陽性反應，隨即由救護車送往仁伯爵綜合醫院進行咽拭子檢測，於今(19)日凌晨結果亦顯示陽性，確診為新型冠狀病毒肺炎。衛生局已把另2名香港居民資料通知香港衛生署衛生防護中心。

第17例患者為11歲男童，印尼籍外僱隨行家屬，是第14例的兒子，於3月17日與父母乘坐國泰航空CX718(座位47F)由印尼雅加達到香港，再乘坐金巴經港珠澳大橋返澳。患者由於被列為密切接觸者而進行病毒核酸檢測，對新型冠狀病毒呈陽性。

【02:00】大量外遊返港市民及留學生回港。今日（19日）零時零分起，由海外國家或屬地抵港的本港居民及旅客，一律要接受強制檢疫14日。在新措施實施前夕，不少人「趕尾班機」返港，有港人搭兩程機返港，昨晚11時許步出接機大堂，稱仍能呼吸「自由空氣」，但指最重要是避開隔離，趕及清明拜山，同時又認為新措施有助保障港人。

【01:51】英國政府3月18日宣佈，決定周五（20日）起全面停課，直到另行通告為止。教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）表示，大部分學校將於周五起停課，只有部分會開放予醫護人員等的子女。首相約翰遜（Boris Johnson）則表示政府必須停課來壓制疫情爆發，而原定在5至6月舉行的普通中學教育文憑考試（GCSE）及高考（A-Level）亦會暫停。

【01:40】周三網上流傳一段影片，一名外籍男子在港鐵車廂內拉開自己的口罩，疑用手指沾口水再抹在扶手上。港鐵指有關行為妄顧公共衛生，予以強烈譴責，並且已就此事報警。

事主Joel Werner昨深夜（18日）在其Facebook公開發文道歉，指他「輕視了當下疫情的嚴重性而拍攝了一段惡搞短片然後私下發了給幾位朋友。」他指，衷心表示歉意，稱在拍攝拍攝完畢後有用酒精消毒液抹淨扶手柱。該道歉文公開約一小時，獲逾2,550個「嬲」。

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