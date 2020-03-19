【新冠肺炎】梁子超：海外回港者染病比例高　家居檢疫易交叉感染

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球肆虐，本港昨日（19日）的確診個案暴增25宗，累計個案數字逼近200。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早（19日）在港台節目《千禧年代 》中表示，相信這次從海外回港的人士，染病比例會相當高。他提醒市民，未來兩至三星期是本地防控的關鍵，「如果做唔好，確診個案每個禮拜翻兩倍，可以控制疫情嘅機會就一去不返。」 梁子超又說，隨疫情變化，多個國家開始「封城」，不能排除有其他「難民潮」出現，港府應有兩手準備，可考慮全面封關。「政府應該早少少同外國相關領事商討豁免名單，界定必要來往人士。」

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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未來兩至三星期是本地防控關鍵

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，本港現時面對歐美疫情不受控，而很多在海外的本港青年人與當地青年人有交往，「（海外青年）諗住染病都唔會好嚴重」。他相信這次從海外回港的人士，染病比例會相當高，可能比早前從內地回港的人更高。他預計本港未來的染病數字「一定會再上更多」，因回港人士會陸續發病。

他提醒市民，未來兩至三星期是本地防控的關鍵，「如果做唔好，確診個案每個禮拜翻兩倍，可以控制疫情嘅機會就一去不返，永遠失去堵塞病毒嘅機會。」所以，市民不能鬆懈，應避免聚餐及與人接觸等等，在街上時刻戴上口罩及保持個人衞生。如市民有旅遊史及出現病徵，應盡早接受病毒檢測。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

檢疫措施不理想

梁子超表示，現時為回港人士安排的檢疫措施不理想，「香港人口老化、居住環境狹窄，容易喺家居發生交叉感染。如果年長家人染病，引發成嚴重病例嘅風險較高，家人再將病毒帶到社區，會有爆發風險。」他續說，現時國際旅客近乎盡失，有少部分酒店願意以特別形式安排檢疫，讓檢疫人士留在房裡，並安排專人送飯到門外。他認為政府應盡早與酒店接洽。

食物及衞生局局長陳肇始昨晚表示，港口衞生科在機場隨機抽樣，為部分入境人士作病毒檢測。梁子超說，隨機檢測對疫情防控完全無作用，因為不是對所有人進行，而入境當刻反應呈陰性亦不代表14日內不會發病。他強調，政府真正要做的是隔離這群回流人士。

政府可考慮全面封關

梁子超又說，隨疫情變化，多個國家開始「封城」，不能排除有其他「難民潮」出現，港府應有兩手準備，可考慮全面封關。「政府應該早少少同外國相關領事商討豁免名單，界定必要來往人士。」

體院：李振豪狀況良好

本港28歲空手道運動員李振豪昨日亦確診，他與數名搏擊隊友上月前往法國集訓，其後因賽事取消於周日回港。他在確診前，住在位於沙田的香港體育學院宿舍。

香港體育學院社區關係及市務總監李忠民表示，李振豪現時的狀況良好，「運動員嘅身體好強狀，照咗肺部X光片，無肺花」。他又稱，李振豪在宿舍時大部分時間留在房間內，體院已立即進行跟進措施，包括徹底消毒他的房間、所住樓層及共用空間。

百名運動員陸續返港

李忠民表示，有更多正在海外集訓的本港運動員正陸續回港，約有100人。因疫情關係，體院現時只訓練全職精英運動員，希望減少人流。從3月5日起，所有從海外回港的運動員均需隔14天才可回體院訓練。