記事簿留白被「搣柴」　 警長不服提覆核　官判敗訴指做法違專業

油尖警區特別職務隊多年前被揭有警員涉嫖「霸王妓」，一名涉事警長事後雖未有被控，惟受查期間被發現多次在警員記事簿中留空。他在警隊內部紀律聆訊認違規，但不服被降級為警員，早前向高等法院提出司法覆核。高院今（19日）頒下判詞裁定他敗訴，並須付訟費。法官又形容，前警長有十多年經驗，多次留空記事簿屬非常嚴重。法官認為警長的做法有違專業，未能為下屬立榜樣，「搣柴」實屬合理。

申請人為加入警隊18年的黃俊威，曾任職警長3年；答辯人為警務處處長。

法官強調警員應自律

判詞指，黃案發時隸屬油尖區的特別職務隊，身份敏感，需帶領8名便衣警員於前線執法，工作時會面對很多引誘及挑戰。黃身為警長，理應成為下屬的榜樣，卻曾於9日內7天在警察記事冊留空。法官表示，無論上司或下屬會否翻閱記事簿，黃為了保障自己及公義，亦應按規定作記錄。法官又提到警員應該自律，他不認同黃聲稱其失當並不涉及操守問題。

高等法院今頒發判詞，裁定申請人黃俊威敗訴。

指紀律聆訊無程序出錯 懲處亦合理

黃在警隊紀律聆訊後曾提出上訴，辯稱上司允許他在記事簿留白。法官則反駁，任何與警方法定要求相違的指示，並不能成為理由。

判詞續指，警隊紀律聆訊無程序出錯，亦已考慮所有相關因素，評定黃不是稱職的警長，故將他降級。法庭同意懲處合理，沒有過重。

案件編號：HCAL2987/2018