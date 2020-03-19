【新冠肺炎】機場入境檢疫現200人長龍　美留學生：保住命仔

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，衞生署由今日（19日）零時零分起，擴大衞生檢疫安排，所有從澳門及台灣以外的地區抵港均須接受14天強制檢疫。而接受強制檢疫的人士，均會獲發一條電子手帶，並配合手機應用程式使用。 美國留學生吳先生表示，抵港入境時有近200人輪候，接受體溫檢測及聽取隔離指引，期間有旅客排隊時一度發生爭執，惟他表示整個過程約一小時、大致暢順，稱「可以快少少、但安全為上，絕對願意等待」。

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於美國三藩市留學的吳先生今早抵港，他透露入境時須接受多項程序，包括出示身份證明文件、填寫健康申報表格、接受體溫檢測、佩戴手帶及聽取相關隔離指引等，整個過程大約耗用一小時。

他續指，現場有近200人排隊，期間有旅客一度因插隊而發生爭執，又稱相關強制檢疫今日才實施，故認為整個過程大致暢順。

吳先生甫抵港便需接受多項入境手續，他指現場有近200人輪候。（岑卓熹攝）

對於抵港後便須接受強制檢疫，吳先生指稍候將乘私家車回家進行家居檢疫，並會在家戴上口罩、進餐時使用公筷及注意個人衛生，以免與家人交义感染。而穿上一身保護裝備，他笑言在美國難以購買眼罩及太陽帽，唯有剪開文件套遮蓋臉部以「保住條命仔」。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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瑞士留學生葉先生指，當地政府宣布停課及關閉宿舍，故逼於無奈港。（陳晶琦攝） 瑞士留學生葉先生昨日（18日）由蘇黎世飛至新加坡再轉機抵港，他表示因瑞士政府宣布學校停課且關閉宿舍，故沒有地方居住必須返港。

返港生指靠手機 家居檢疫存漏洞

對於香港對入境人士擴大衞生檢疫安排，葉先生表示措施存在漏洞。他解釋，檢疫指引文件提及手機要長期開啟網絡，且監督檢疫根據手機的位置，方得悉檢疫者有否離開居所，隨即稱：「如果我出咗街，手機長期擺屋企都唔會知啦！」故他指，隔離檢疫始終需要涉事人自律。

葉先生向記者展示抗疫指引文件。（陳晶琦攝）