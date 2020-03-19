【新冠肺炎】酒店作檢疫業界有保留　李漢城籲接檢疫客須評估風險

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球肆虐，今日起從澳門、台灣以外的所有地區的抵港人士亦須接受14天強制檢疫。大批港人回港以避強制檢疫，檢疫設施不足，不少人倡政府可使用酒店作檢疫。 香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，對安排酒店作檢疫中心建議有保留，質疑政府能否保證「100%唔出事」，並坦言不少員工都十分抗拒。然而他亦稱，疫情下酒店整體入住率僅10%，部分酒店因商業考慮會接受須檢疫人士入住，但認為酒店要評估風險。

李漢城表示，對安排酒店作檢疫中心建議有保留。（資料圖片／高仲明攝）

食物及衞生局局長陳肇始日前表示，當局正研究在酒店檢疫的風險。李漢城今日回應指，對建議有保留，擔心若有確診患者居住在酒店，會對其他入住客人衞生安全有影響。他又指，酒店員工並沒有接受過處理患者訓練，質疑「員工嘅衞生安全邊個負責？」

李批評政府「擺酒店業上檯」，若確實有意使用酒店作檢疫，應「大大方方咁同業界商量」，惟至今政府沒有接觸過業界，亦沒有了解過業界的關注及看法。他坦言現時酒店業生意面對困境，個別酒店入住率更低於10%，但認為「唔係純粹有客就接，考慮嘅不單係生意，仲有未來嘅形象等」。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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他表示，個別酒店或會接受須檢疫人士入住，屬商業決定，但由於外地回港人士有高風險，因此建議酒店要考慮及取捨。李又指政府仍有很多方案沒有考慮過，如在加強消毒的郵輪上檢疫等。

不少酒店表示現時仍未作決定，恆豐酒店總經理何銳堅回應時指會視乎情況而決定，若政府要租用酒店作檢疫，則要視乎機制。亦有酒店指現時仍「50/50」。