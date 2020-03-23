【新冠肺炎】 求醫人數減少　中藥師轉賣防疫香包　月賣逾萬個

新冠肺炎疫情持續，不少行業生意受挫。香港中醫藥服務中心自八年前開業，主要為中醫診所提供中藥代煎及速遞上門服務。中心總經理朱立城表示，受到疫情影響，市民減少外出，中醫求診服務相應下降，其中藥生意額亦有輕微下跌。不過，他留意到近月不少市民為購置口罩、消毒用品等而精神緊張，上月推出具增強免疫力及安神功效的「防疫香包」，希望舒緩港人壓力，約一個月就成功售出約1.5萬個香包。

朱立城在香港中醫藥服務中心的創辦人之一，2006於香港專業教育學院藥劑科學高級文憑畢業。（職訓局提供）

防疫香包舒緩壓力月售1.5萬個

本港疫情自一月底爆發，香港中醫藥服務中心總經理朱立城表示，留意到不少港人辛苦搜羅口罩及家居消毒用品，令到自己精神緊張，故與中醫師客戶在二月推出隨身防疫香包，以增強免疫系統及舒緩壓力。香包內含蒼朮、白芷、檀香、甘松、艾葉、冰片等中藥，亦加入具鎮定和放鬆神經功效的薰衣草，每包使用期限為兩星期。他指，產品反應熱烈，約一個月就經中醫診所成功售出約1.5萬個香包，當中包括以成本價出賣給長者及慈善機構。

IVE應用科學系高級講師關德祺表示，市民若購買中藥加強抵抗力時，建議先諮詢中藥師，以知悉個人體質偏熱或寒。他舉例，板藍根性質偏寒涼，如屬「寒底」的市民服食板藍根，將會削減體內陽氣，令效果適得其反。市民亦要注意，中成藥須註冊出售，包裝須印有「HKC」、「HKP」等註冊標籤，否則僅屬保健食品，效用有所不同。至於防疫香包，關指，除了對香味敏感的人士，基本上一般人均適用，「如果你鍾意個味道，咁就好啱你。」

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海外對中醫藥需求大增 意大利訂「防疫涼茶」

03年沙士時期，不少港人會搶購板藍根及金銀花等藥材抗疫，不過朱立城表示，今年則供求穩定。朱續指，疫情之下，市民不減少外出，變相中醫求診人數下降，令其中藥生意額輕微下跌。

相反，海外市場對中醫及中藥需求大增。近月意大利爆發大規模疫情，他指，有當地中醫師向公司大批訂購防疫涼茶，他未有透露訂購數字，但指目前仍須解決運輸的出口問題。在市道轉差下，他稱，公司暫不會轉向零售，但就會積極開拓其它業務，如為大型中藥藥業公司設計外用藥膏或含中藥成分的日用品。