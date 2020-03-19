港台《C Hing祠堂》主持節目中爆粗惹投訴　通訊局發強烈勸諭

通訊事務管理局審議一宗關於去年7月9日，在香港電台第二台播放的電台節目《C Hing祠堂》的投訴個案，節目中一名主持兩度說出一句粵語粗言，通訊局決定向港台發出強烈勸諭，敦促它嚴格遵守《電台業務守則─節目標準》中的相關條文。

就港台《C Hing祠堂》主持節目中爆粗事件，通訊局決定向港台發出強烈勸諭。（資料圖片）

有公眾人士投訴去年7月9日在香港電台第二台播放的電台節目《C Hing祠堂》中一名節目主持兩度說出一句粗言，認為屬質素低劣、不專業及對青少年造成不良影響。

根據《電台業務守則－節目標準》第15段，指出避免使用一般人認為粗俗或不能接受的用語，絕對惹人反感的用語則完全禁止在電台廣播中使用。通訊局認為，在節目中，有關粗言出現超過一次，並可清楚聽到，該粗言明顯是惹人反感的用語，不論於任何時間播出，均屬不可接受，播放有關用語亦違反上述條文。

通訊局認為投訴成立，決定向港台發出強烈勸諭，敦促它嚴格遵守《電台節目守則》第 15段。

香港寬頻兩宗網絡故障事故沒違例

此外，香港寬頻於去年6月8日發生兩宗網絡故障事故，導致部分客戶的固網寬頻服務及網際規約電話服務中斷，該兩宗事故為時分別大約4.5小時及39分鐘。通訊事務管理局辦公室已就該兩宗事故作出調查，經考慮通訊辦提交的調查結果及香港寬頻的申述後，通訊局認為香港寬頻在兩宗事故中並沒有違反其綜合傳送者牌照（牌照號碼第045號）的一般條件第5.1條，該項條件規定持牌人必須以通訊局滿意的方式經營、維持和提供良好、有效率及連續不斷的服務。