【新冠肺炎】周日沙田賽事　不准14日內曾離港馬主或遴選會員入場

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港輸入個案不斷上升。香港賽馬會表示，沙田馬場在周日（22日）舉行的日馬賽事中，除了參賽馬匹的馬主外，任何已預先訂座的馬主或遴選會員亦可進入馬場，但賓客將不能進場觀賽。 馬會表示，鑑於外地輸入個案持續增加，當日不會容許在之前14日內曾離開香港的馬主或遴選會員入場，所有馬主或遴選會員及其家屬在進入馬場前，必須簽署健康申報表。

馬會說，鑑於外地輸入個案繼續增加，當日不會容許在之前14日內曾離開香港的馬主或遴選會員入場。（資料圖片）

馬會表示，健康申報表需要證明馬主或遴選會員及其家屬無任何新型冠狀病毒相關病徵；無在過去14天內離開香港；無在過去14天內曾離港人士有密切接觸及；以及並無在過去14天內曾接觸任何確診或初步對新型冠狀病毒測試呈陽性人士。

已預先訂座的馬主及遴選會員需在到訪馬場前填妥，每次到訪馬場均需遞交健康申報表。

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馬會說，全港所有場外投注處繼續暫停投注服務；電話投注熱線包括1881、1882、1883、1884、1885、1887、1889、「優越」紅卡及各快線將恢復提供有限度服務。

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