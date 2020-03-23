【新冠肺炎】認知障礙長者因停課失自理能力　機構推網上課程紓困

疫情陰霾未退，不少社福機構續關閉中心，暫停小組活動，避免人群聚集。對於患有認知障礙症的長者，未能參與日常技能訓練，將導致病情轉差。年近九旬的「豉油婆」屬輕度患者，因應疫情來襲，不但未能參加活動，更將近一個月未有落街。負責照顧的女兒陳女士說，母親的記憶力及體能均有轉差。 基督教家庭服務中心的「智活記憶及認知訓練中心」，一直有為認知障礙症患者提供訓練。中心自3月初起，為中心內的患者提供網上技能訓練。中心服務總監唐彩瑩指，有患者因暫停訓練，再次失去自理能力，變相令照顧者壓力漸增。她希望政府能夠因應疫情擴大服務券使用，並為日間中心提供指引。

中心為配合網上課程，設計百寶袋提供實體素材。（張嘉敏攝）

基督教家庭服務中心的智活記憶及認知訓練中心，主要為患有輕度至中度認知障礙症的長者提供訓練，透過小組或一對一的活動，訓練長者的認知能力。因應疫情爆發，中心自農曆新年後關閉，暫停所有小組活動。

年近九旬患者記憶退步

87歲的「豉油婆」患有輕度的認知障礙症，於農曆新年前開始參加中心的小組訓練，並認識到不少朋友，心情以至記憶力均有好轉。不過，自肺炎爆發後，豉油婆已將近一個月未有外初，其女兒陳女士坦言她的體能、記憶力均退步，「會唔想郁，越來越懶。」她坦言作為照顧者有一定壓力。

陳女士（圖左）及「豉油婆」透過網上軟件參加課程。（張嘉敏攝）

輕度患者理解能力轉差

患有輕度認知障礙症的順和，過往除會到中心上堂外，亦不時會外出飲茶。不過同樣受疫情影響未能外出，其女兒陳女士（化名）指順和的身體情況雖未有顯著轉差，但不時問何時復課，「理解能力有小小差，要重複講。」此外，其女兒公司早前實施在家工作（work from home），她坦言工作亦受到母親情況影響。

基督教家庭服務中心服務總監唐彩瑩（左）。（張嘉敏攝）

有患者缺乏訓練 失去自理能力

基督教家庭服務中心服務總監唐彩瑩說，近日接到不少照顧者的求助，指家中患者因缺乏訓練，導致認知情況變差，「本來識得自己去廁所，依家要用尿片；以前會認得好多屋企人，依家唔認得啦，有時連屋企個個都叫錯。」更甚的是連照顧者亦飽受壓力，「會瞓唔到，因為（患者）會成日嘈。」

為改善情況，中心自本月初起推出網上訓練課程，透過ZOOM程式、透過視像以小組方式上課，課程包括針對記憶力的訓練、時事元素，及因應疫情製作手工等，亦有為配合網上課程設計的「百寶袋」，配備實體教材。唐彩瑩說，網上訓練未能透過觸覺等感官訓練刺激患者，僅屬「權宜之計」，既能令患者情緒好轉，亦能減輕照顧者的壓力，「等個老人家唔使24小時放係護老者身上，護老者有時間可以輕鬆小小。」

僅三成人參與網上課程 盼政府擴照顧券使用

現時中心約有40至50人參與課程，當中僅得12人參加網上學習。唐彩瑩說，部分長者家中未必有科技產品，加上缺乏相關的知識，未能夠參與。她又提到，現有的社區服務照顧券未能應用在網上學習，變相增加長者的經濟負擔。她希望政府能夠因應疫情，將照顧券的使用範圍擴展至網上學習，令更多長者能受惠。至於未來，她盼短期內能重開中心提供有限度服務，如分散範圍上課，希望政府能考慮護老者需要，為日間中心提供更詳細的指引，為有需要的個案提供協助。此外，她又稱中心現時僅剩一至兩個月用量的口罩，希望政府能為重開的中心提供防疫物資。