【新冠肺炎】四患者曾到蘭桂坊消遣及健身　酒吧內近距離傾談高危

新型冠狀肺炎疫情在港持續擴散，本港今日（19日）截至下午新增16宗確診個案，累計達209宗。衞生防護中心透露，有4宗確診個案患者曾到過中環蘭桂坊，其中兩人曾到酒吧消遣，兩人曾到該處的Pure Fitness健身。 衞生防護中心稱，仍需調查各人到蘭桂坊的日期及確實地點，以及眾人有無交流或共用設施。中心提醒，前往酒吧是較高危的社交活動，因涉近距離傾談及飲酒可能增加風險；而健身中心的設施若無徹底清洗，同樣屬於環境污染，健身中心應做好消毒之餘，使用者亦應培養健身前後抹乾淨共用設施的習慣。

▼Pure Fitness健身中心▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，今日新增的個案當中，其中第195宗個案，患者是29歲男子，他自3月17日起有發燒及感疲倦，病人2月15日至23日到過日本北海道，已遠超一般的病毒潛伏期，同行朋友亦有上呼吸道症狀。病人在發病前兩三日到過蘭桂坊的Pure Fitness健身中心。

巧合的是，第199宗個案、29歲男患者亦到過同一健身中心，病人於3月6日至9日到過新加坡，3月16日有發燒及咳嗽，中心表示需再調查健身室內有無傳播。

張竹君稱，若健身中心的設施無徹底清洗屬環境污染，除了健身中心應做好消毒之餘，使用者亦需留意，使用設施前後需抹乾淨。

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酒吧內無戴口罩、近距離傾談屬高危

另外亦有兩個確診者發病前後到過蘭桂坊，其中一人是昨晚確診的第192宗個案、46歲女患者，張竹君透露病人於3月6日與幾個朋友到過蘭桂坊的兩間酒吧，亦有去過按摩，由於該病人平日除上下班外無太多活動，因此循酒吧方向調查。

張竹君續指，由於昨日公布的第182宗個案、50歲女患者亦曾頻密到過蘭桂坊的酒吧，兩人到蘭桂坊的時間差不多，因此會再追查兩人到過的酒吧。

此外亦有一宗確診個案（第191宗）及一宗初步陽性個案是同事，同樣報稱曾一起在酒吧消遣，張竹君強調並非指酒吧是傳播源，重點在酒吧內的社交活動，各人一般不會戴口罩，若酒吧內有人近距離傾談及飲酒的話，屬高危活動，因此需追查一起飲酒人士的健康情況。