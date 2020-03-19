【新冠肺炎】澳洲宣布周五封關　旅客改購今晚機票冀成功「衝閘」

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，澳洲政府宣布當地時間3月20日晚上9時起，所有非本地公民、居民以及直系親屬禁止入境。 記者今日（19日）下午於機場視察，有不少旅客為抵達澳洲，在宣布封關措施後立即更改或重買今晚直飛悉尼的機票，希望成功趕在封關前「衝閘」。

港人鄧女士表示並非澳洲公民，稱希望探望女兒及孫兒，改購今晚飛往悉尼的機票。她又指，稍後搭飛機將穿上保護衣，免被感染。（陳晶琦攝）

於澳洲畢業的黃小姐表示，原本已購買下周一（23日）飛往澳洲悉尼的機票，得悉澳洲政府宣布即將封關，為處理在澳洲的工作簽證，立即購買今晚6時20分的澳航直飛悉尼機票。

憂入境遭拒原機折返

她續指，現時持有澳洲旅遊簽證，憂慮入境時會被拒原機折返，但希望留在澳洲生活必須解決簽證問題，唯有嘗試入境。

對於澳洲感染個案持續增加，她表示澳洲街頭仍有人不戴口罩，形容「佢哋係覺得病咗先要戴」，故抵達後將會接受自我家居隔離14天，以免感染。

同樣今晚前往悉尼的港人鄧女士表示，自己並非澳洲公民，得悉澳洲即將封關，因要探望女兒及孫兒，遂改買今日機票提早抵達澳洲。她坦言，擔心入境被拒或遭攔截，「少少擔心，到時隨機應變啦！」

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她續措，抵達澳洲後將會自我隔離14天，亦預料在當地逗留半年，倘屆時疫情仍未減退，返港後亦會自我隔離。她又指，稍後搭乘飛機已做足防護措施，將穿上保護衣及帶備酒精搓手液以免感染。

澳洲公民樂先生則指，澳洲宣布封關措施暫未對他造成大影響，惟擔心當地政府在未來數天將進一步落實其他檢疫措施，故重購一張今日出發的機票。他表示，料入境後需接受家居隔離，惟當地政府未有詳細公布相關細節，相信未有如香港嚴謹追蹤檢疫人士，但亦會遵從澳洲政府要求。