【新冠肺炎】養和醫院接收公院非緊急病人　病毒測試收費3000元

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情持續，本港確診個案超越200宗，當中絕大部分患者經醫院管理局及衞生署接受病毒檢測。 養和醫療集團首席醫療總監暨養和醫院副院長陳煥堂稱，該院由三月初開始能廣泛提供檢測，至今約有500人已接受服務。他續說，養和醫院每日可進行100次病毒檢測，目前試劑量足以使用兩個月。 陳煥堂表示，政府希望在公立醫院集中處理病人，密切監察他們用藥及康復的情況，遂私家醫院不會協助分流確診者，但養和醫院會接收部分由公院轉介的非緊急病人，提供剖腹分娩及癌症電療等醫療服務。

陳煥堂透露，醫管局及養和醫院正在研究，讓公院轉介部分骨科及腸癌病人予養和醫院。（余俊亮攝）

曾轉介31人 6人確診

養和醫療集團首席醫療總監暨養和醫院副院長陳煥堂稱，養和醫院在是次疫情的崗位是「幫手處理新冠肺炎以外嘅病人」。該院至今轉介了31宗懷疑個案予公立醫院，當中6人確診。

陳煥堂說，養和醫院一共有16間隔離病房，包括4間負壓病房。另外，該院自一月中購入羅氏品牌病毒試劑，由三月初開始為「街客」廣泛提供服務，累計已為約500人進行檢測。他續說，養和醫院每日可進行100次測試，目前的試劑量足以使用兩個月。

鼻咽病毒測試每次收費3000元

養和醫院副院長暨感染控制主任翁維雄解釋，病毒取樣方式分為兩種，包括鼻咽拭紙及深喉唾液。前者須在醫院收集，分別會取病人的鼻咽及喉嚨樣本，然後混合化驗，所以結果較為準確，每次收費3000元；後者則由病人自行以「吐口水痰」方式採集，每次收費2500元。翁表示，養和醫院會在取樣後的6至24小時完成化驗並提交報告。

養和醫院至今轉介了31宗懷疑個案予公立醫院。左起：養和醫院副院長暨感染控制主任翁維雄、養和醫療集團營運總監李維文、養和醫療集團首席醫療總監暨養和醫院副院長陳煥堂、養和醫院臨床病理科及分子病理科主任馬紹鈞。（余俊亮攝）

近日從海外回港的人士紛紛確診，令本港的負壓病房使用率急升至六成多，隨時面臨爆滿危機。陳煥堂說，政府希望在公立醫院集中處理病人，密切監察他們用藥及康復的情況，所以私家醫院不會協助接收確診者。

約三折價錢為公院轉介孕婦剖腹生產

陳煥堂表示，醫院管理局反而與養和醫院探討處理非緊急病人的事宜，雙方已簽署協定。養和會以正常收費的三分一價錢，為部分由公院轉介、情況穩定的孕婦進行剖腹分娩，名額為每月10至20個。另外，養和亦會以正常收費約七折價錢，為部分由公院轉介的癌症病人進行電療。陳透露，雙方正在研究，讓公院轉介部分骨科及腸癌病人予養和醫院，詳情有待商榷。

醫院入住率下跌15%

養和醫療集團營運總監李維文說，養和醫院以往約有5%的「客人」為內地人。受疫情影響，今年二月的醫院入住率比去年同期下降15%；手術率則較為穩定，緊急手術、癌症手術等宗數維持正常，而接受體檢的人數則明顯下降。他特別指出，由於全港學校停課，早前有不少學生趁「長假」前來接受非緊急手術。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼