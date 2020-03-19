【新冠肺炎】Pure Fitness中環三店停業兩周　兩患者曾到蘭桂坊店

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情本周加劇，今日（19日）新增16宗確診個案，當中二人曾到蘭桂坊Pure Fitness健身。 於衞生署公布確診個案後，確診者曾到訪的三間Pure Fitness中環分店，包括蘭桂坊加州大廈、建業榮基中心及中國工商銀行大廈關閉。其中於蘭桂坊加州大廈，大廈職員稱接獲通知Pure Fitness從今日起關閉兩周，健身室樓層有職員在內收執。而其他分店則照常營業，旺角分店職員指，未知明日會否關閉消毒，會第一時間通知會員。

▼Pure Fitness健身中心▼

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於蘭桂坊加州大廈的Pure Fitness，大廈職員表示獲通知會從今日起關閉兩周，但詳情資訊須向Pure Fitness再查詢。大廈電梯現時已不能前往Pure Fitness所屬的多層樓層。現場可見，健身室樓層、接待處及餐飲位置仍有職員在內收執物品。

加州大廈所屬的蘭桂坊集團市場發展總監程德欣稱，已為大廈進行徹底消毒及清潔。

Pure Fitness今日晚上6時許亦通知會員，兩名確診患者曾到過的中環蘭桂坊加州大廈分店，以及其中一名患者到過的建業榮基中心分店及中國工商銀行大廈分店，今日晚上7時起會暫時關閉，但未公布何時會重開。

而其他分店則照常營業，旺角分店職員指，未知明日會否關閉消毒，會第一時間通知會員。