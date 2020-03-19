【新冠肺炎】近兩周92%確診者曾外遊　當局擴大對抵港人士篩查

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）持續，本港確診人數不斷上升。截止今日（19日）早上9時，本港共錄得193宗個案確診新型冠狀病毒肺炎。在過去一周，本港新增88宗個案，當中81宗屬於輸入個案或有外遊，比率達92%。食物及衞生局副局長徐德義醫生指，香港正面對外地輸入帶來的公共衞生風險。 衛生防護中心會進一步對抵港但還未出現病症的人士擴大實驗室監察，每周可提供5,000個本地測驗服務，現階段將服務會以65歲或以上的受檢疫人士或於檢疫居所中須與65歲或以上長者同住的受檢疫人士為主。 被問及會否再推公務員在家工作，徐指市民對公共服務有需求，但不同僱主可以根據不同職位性質為員工提供指引。

食物及衞生局副局長徐德義醫生表示，過去一周新增88宗個案中，有81宗是輸入個案或有外遊紀錄，比例高達92%。香港正面對外地輸入帶來的公共衞生風險。他指，衛生署已經向海外發出紅色外遊警示，所有海外抵港人士均需強制檢疫，而對經韓國大邱、義大利以及內地抵港人士回港檢疫安排不變。他呼籲市民須保持社交距離，注意個人士衛生。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生則表示，衛生署正探討用亞洲博覽館和北大嶼山醫院作分流站，公立醫院加強化驗室測試，盡快讓陰性病人出院騰空位置，會盡量調配資源人手應付緊張的情況。

另外，衛生署稍早也公布「加強化驗室監察計劃」，會擴大對海外抵港人士的篩查，並優先為65歲以上長者及在檢疫居所中需要與65歲以上長者同住的人士。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，長者感染風險較大，由今日下午起，衞生署人員將於香港國際機場為有關抵港人士提供樣本瓶。

他們須在指定收集日期早上依照指示自行於居所收集深喉唾液樣本，並透過家人或朋友將樣本於收集當日下午一時前交回衞生署轄下13間指定胸肺科或皮膚科診所。衛生署化驗室使用的試劑是自己配置，原材料夠用數月。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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無正面回應公務員是否再在家工作

早前世界衛生組織指出疫情現時已經是全球大流行，本港近一周確診人數不斷上漲，政府是否會再次要求公務員在家工作。徐德義醫生也表示，市民對公共服務有需要，政府逐步有序恢復工作。不過不同僱主可以根據不同職位性質為員工提供指引，政府也會不斷審視疫情狀況再有計劃安排。