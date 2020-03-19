【新冠肺炎】本港第二宗！　薄扶林嘉瑜園患者飼養德國狼狗受感染

本港早前出現全球首宗寵物患上新型冠狀病毒肺炎個案，受「低程度感染」的是馬主周巧兒的17歲松鼠狗「寶貝」。漁農自然護理署發言人今天（19日）表示，本港再次出現另一宗寵物感染個案，涉及一隻德國狼狗，牠居於薄扶林區一住所，由於其畜養人確診新型肺炎，狗隻於昨日被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫，狗隻現時沒有出現相關的病徵，但對病毒的反覆測試呈陽性反應。 漁護署表示，該狗隻為2歲雄性，衞生署回覆稱，其主人為第163宗個案，根據資料，患者是一名30歲女子，居於薄扶林道 86 號嘉瑜園。

圖為德國狼狗，但非涉事狗隻。 （資料圖片）

是次感染個案涉及一隻德國狼狗，居於薄扶林區一住所，由於其畜養人確診，狗隻於昨日連同另一隻唐狗被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫，該唐狗的樣本則未有對測試呈陽性反應。兩隻狗隻現時均沒有任何相關的病徵。

漁護署稱會繼續為上述狗隻進行密切監察，並會為其進行反覆測試。為確保公眾及動物的健康，署方強烈建議將與確診者或其密切接觸者同住的寵物（哺乳類動物，包括貓狗），安排在漁護署的檢疫設施接受檢疫。

漁護署：避免親吻動物

發言人提醒畜養寵物人士須經常保持良好衞生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

發言人強調，現時沒有證據顯示寵物會傳播新型肺炎給人類，或會因此生病。寵物畜養人應時常保持良好衞生習慣外，在任何情況下，絕不應棄養寵物。

犬隻為2歲雄性德國狼狗 飼主與丈夫同住

漁護署表示，該狗隻為2歲雄性，衞生署回覆稱，其主人為第163宗個案，根據資料，第163宗個案是一名30歲女子，居於薄扶林道 86 號嘉瑜園，她過往健康良好，自三月十一日開始流鼻水，三月十五日全身乏力，三月十六日到瑪麗醫院求診並入院接受治療。病人於二月二十七日離港，前往巴黎及倫敦，於三月六日抵港。病人同住的丈夫出現病徵，已入住瑪麗醫院，而其同住的家傭沒有出現病徵，安排接受檢疫。

馬主周巧兒的17歲松鼠狗「寶貝」早前先後7次接受病毒測試時呈「弱陽性」反應，當局認為牠受到低程度感染，寶貝終在3月12及13日驗到兩次樣本結果呈陰性，當局把狗隻交還給主人周巧兒，惜寶貝在兩天後（3月16日）離世。