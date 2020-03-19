【民間記者會】警研用《反恐條例》提控爆炸品案　人權組織反對

警務處處長鄧炳強日前接受傳媒專訪時表示，正與律政司研究會否改以《聯合國（反恐怖主義措施）條例》提控年初3宗爆炸品案。若最終更改控罪，將是2002年立法以來，首次以《反恐條例》提控，最高刑罰可以是終身監禁。 民間記者會今日（19日）召開記者會，指條例賦予港府與警隊最高權限控罪和禁制，惟對「恐怖主義行為」定義粗疏含糊，反對借舊條例打壓抗爭者，香港人權監察代表葉寬柔及眾志國際組成員黃奕武都反對引用《反恐條例》控罪。

民間記者會指港府與警方試圖借舊例《反恐條例》污衊抗爭者。（李澤彤攝）

本港年初發生3宗爆炸品案，事後有人在網絡群組承認責任，指要求達至全面封關以防疫的訴求，警方其後拘捕17人，有6人被控「串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」罪，案件上周提堂。

民間記者會指，條例賦予港府與警隊最高權限控罪和禁制，惟對「恐怖主義行為」定義粗疏含糊，反對借舊條例打壓抗爭者。

香港人權監察代表葉寬柔及眾志國際組成員黃奕武都反對用《反恐條例》控罪，認為條例是打壓示威者。黃奕武表示，各國政府、議會及民間組織十分關注香港民權運動及警暴問題，他鼓勵港人多在國際社交平台發表事實真相，保持國際社會對香港民主抗爭的關注。