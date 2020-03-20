【新冠肺炎・最新】今增20人初確診　包括渣打荃灣眾安街分行員工

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情未見緩和，本港昨日（19日）新增16宗確診個案，全港累計208宗確診個案和一宗疑似個案，近日新增個案大部分有外遊記錄。昨日開始，過去14日曾到外地（台灣及澳門除外）的抵港人士，一律要接受家居強制檢疫14日。同日，一隻兩歲德國狼狗新冠病毒測試呈陽性反應，成本港第二宗狗隻感染個案。今日起有上呼吸道感染徵狀的入境人士，會被安排送往位於亞洲國際博覽館或北大嶼山醫院的檢測中心，進行病毒檢測及等候化驗結果。 據了解，本港今早至少新增20宗初步確診個案，其中一人曾隨已確診空手道運動員李振豪團隊同赴奧地利；而3月14日的婚宴再多一人確診；至於Pure Fitness健身室相關個案則再添一人。

【13:16】渣打銀行荃灣眾安街分行一名員工初步確診新型冠狀病毒肺炎，目前正接受治療。渣打指，該員工於周末出席一私人聚會，有出席該聚會的人士其後證實確診感染新型冠狀病毒。該員工 3月16日休假，3月17日回分行工作，翌日感到不適並留家休息，求醫後於今早初步確診。渣打已就事件通知員工，該分行之員工即日起自行隔離14日。本行亦正聯繫與該員工有密切接觸的客人，提醒他們採取預防性安全措施。本行會為有關分行進行徹底清潔消毒，並會暫時關閉直至另行通知。

【12:55】國泰航空削減四月及五月96%客運網絡運力，國泰航空將營運各每周三班航班往返香港及12個目的地，包括：倫敦（希思路）、洛杉磯、溫哥華、東京（成田）、台北、新德里、曼谷、雅加達、馬尼拉、胡志明市、新加坡及悉尼；國泰港龍航空將營運各每周三班航班前往3個航點：北京、上海（浦東）和吉隆坡。

【12:45】消息指，今日再多3人共20人初步確診，大部分有外遊。

【11:50】 因應新型冠狀病毒全球大流行，香港快運HK Express宣佈將於2020年3月23日至4月30日期間暫時停止所有航班營運。航空公司將密切留意疫情發展，計劃於2020年5月1日恢復航班營運，而官網亦繼續出售2020年5月起出發的機票。

【10:45】據了解，新增其中一名初步確診的27歲女子是空手道港隊成員曾綺婷，她昨天開始發燒。她在社交平台上，有分享自己到法國集訓，亦曾與李振豪一同到奧地利比賽。

【10:30】據了解，本港今早至少新增17宗初步確診個案，其中一人曾隨已確診空手道運動員李振豪團隊同赴奧地利；而3月14日的婚宴再多一人確診；至於Pure Fitness健身室相關個案則再添一人。

屯門醫院有兩宗，一人為36歲女子；另一人為22歲女子，曾到訪英國。

瑪麗醫院有兩宗，一人為46歲男子，曾到訪倫敦和巴黎；一人為38歲男子，曾到訪比利時。

律敦治醫院有三宗，一人為58歲男子，曾到訪菲律賓；一人為34歲女子，曾到訪英國和法國，其父親在英國確診；一人為33歲男子，曾經與另一確診個案到過同一間健身室。

東區醫院有兩宗，一人是19歲男學生，曾到訪美國；另一人為27歲女子，是第191宗個案的接觸者。

威爾斯親王醫院新增6宗，一人是23歲男學生，在法國留學，曾到訪意大利，並在法國與一名韓籍確診者見面，其後經德國返港；一人是31歲女子，曾於3月14日到愉景灣出席婚宴，與另一確診者見面；另一名患者是27歲女子，曾於2月19日至3月14日到訪法國，期間曾與第172宗個案，即空手道運動員李振豪，一同到奧地利訓練，其後經曼谷返港；一人是40歲男子，曾到訪杜拜，經新加坡返港；一人是50歲男子，曾到訪倫敦、溫哥華，返港後接受深喉唾液測試；另一人是61歲男子，曾經到訪倫敦、日内瓦和法國，返港後接受深喉唾液測試。

將軍澳醫院亦有兩宗。

【09:00】商務及經濟發展局公布在本地口罩生產資助計劃下批出首兩條生產線。第一條獲批的生產線的申請人為奧成有限公司，該生產線預計由4月20日起計，每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產25萬個口罩供應本地市場。

第二條獲批的生產線的申請人為尚芳製品有限公司，該生產線預計由5月5日起計，每月平均向政府供應80萬個口罩。

【08:00】截至周五（20日）上午8時，全國確診病例81300宗，累計死亡人數3253人，疑似病例105宗，治癒病例71284宗；在重災區湖北，累計67800宗確診，死亡總數3132人。

▼疫情全球大流行 香港將對全球「封關」▼

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