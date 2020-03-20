【新冠肺炎・最新】50有病徵者入境者進行病毒檢測　4人初步確診

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情未見緩和，今日（20日）新增48宗確診，累計至257宗，還未計初步確診數字。新增確診者數人曾到蘭桂坊、PURE Fitness，亦有國泰空姐、機場的士司機、外傭確診。 昨日開始，過去14日曾到外地（台灣及澳門除外）的抵港人士，一律要接受家居強制檢疫14日。今日起有上呼吸道感染徵狀的入境人士，會被安排送往位於亞洲國際博覽館或北大嶼山醫院的檢測中心，進行病毒檢測及等候化驗結果。

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【23:45】《南華早報》轄下Young Post一名24歲自由身女記者日前確診，TVB無綫新聞部員工今天收到電郵，指一名明珠台員工曾與該名確診記者到蘭桂坊飲酒。TVB回覆指，明珠台一名新聞編輯因曾與一名確診者接觸，衞生防護中心今日通知該同事，要求他明日前往檢疫中心隔離。

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【23:17】醫管局公布，截至今晚9時，分別有46及4名旅客轉送至亞州國際博覽館及北大嶼山醫院檢測中心進行新型冠狀病毒病測試。當中4名旅客初步測試結果對新型冠狀病毒病呈陽性反應，並已轉送醫院作隔離治療。另外，16名旅客已獲安排返回居所繼續進行14日的家居檢疫隔離。

【22:20】理大表示，原本考慮學生在實習課堂方面的需要，會批准某些必須面授實習及實驗科目。但考慮這两天確診個案上升，理大將不會於下星期進行必須之面授實習及實驗科目。

【22:10】科大傍晚發出內部電郵，稱收到通知，一名由紐約返港的兼讀制碩士生確診新冠肺炎，為科大第二名確診成員，一名男教授於周三確診。

該學生在前往紐約至今，都沒有回過科大，校方正聯絡新14日與其接觸過的師生。校方表示，已要求學生及教職員由3月4日起，報告外遊史。

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【20:11】馬會場外投注處及馬場暫停於非賽馬日提供顧客服務。馬會早前開放部分場外投注處及兩個馬場於非賽馬日提供顧客服務，但疫情再嚴峻，早前於非賽馬日開放的場外投注處及馬場將由即時起暫停提供服務，為期兩星期至4月2日。電話投注服務由於並不涉及與顧客的直接接觸，會按現有安排，繼續在賽日提供有限度服務。

【19:04】PURE Fitness健身中心及PURE Yoga全線分店，即日起關閉14日，直至4月2日。確診者教練無病徵，多名職員正自願隔離。

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【16:48】記者問會否參考外國例子，全面禁止非本港居民入境。張竹君指，48名確診者中，只有1人名轉機的外籍乘客，其他人全部持有香港身份證。

有個別個案去過蘭桂坊（第227宗）、SOHO區（第243宗），亦有個別人去過Pure Fitness健身是荷里活道建業榮基中心分店（195、227、248號），亦有去過蘭桂坊分店（195、199、227號），但未必是在這些地方感染，而是聚集。

張竹君指，會通知蘭桂坊大清洗。會看看是否在Pure更衣室遇到，調查傳播鏈。被問及會否關閉蘭桂坊，張竹君說可能有幫助，但還是要看市民及外籍人士的態度，盡量減少這些去酒吧聚集的活動。

沒有新的醫務人員感染。

【16:47】醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生：有病人去瑪嘉烈醫院求診，看病前曾在餐廳停留20分鐘，之後確診，已經暫停餐廳運作。

【16:45】漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗獸醫：

3月18日薄扶林一名確診者狗主家中接收兩隻狗，其中一隻德國狼狗呈陽性，另一隻係唐狗無呈陽性 。兩隻狗都無相關病徵，在港珠澳大橋口岸居留所檢驗。

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【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生：

直至今日下午4時，新增確診個案已有48宗，尚未包括初步確診個案數目。編號由210至257，年齡介乎4歲至69歲。大部份有外遊，多數是歐洲，還有美國、加拿大、新加坡、菲律賓、印尼、泰國等。其他個案有些事密切接觸者。

4歲的個案是第213宗個案，是114號病人的女兒。曾到倫敦，無病徵，12日抽痰，確診陽性。

第215宗個案，是181號個案的先生，曾一同外遊到倫敦。第222宗個案，是174號個案的太太。第256宗個案，是205號個案的太太，曾一齊到加拿大。第228宗個案，是第154宗個案的先生。

第221宗個案，是的士司機，無外遊，主要每日多次到機場接客，有戴口罩，會追蹤有無密切接觸者。

一名新確診者，是新來的菲律賓傭工，3月12日來港，13日流鼻水，18日到威院急症室。

第247宗個案，是澳洲籍人士，曾去美國和葡萄牙旅遊，有咳，去過當地醫院，3月18日轉機到香港，感到不適，白車送院。

有與運動員相關個案，去過意大利，是254宗個案，四人一齊去，其中一人檢測陰性。

第191宗個案，未發病時曾在3月14日去愉景灣的婚禮，是80多人出席，露天雞尾酒會式婚禮，聊天喝東西。接觸者有二人確診（223、237號個案）。另外3月13日曾去過食飯，令另外兩人確診（217和250號個案）。新郎度蜜月回港，有些不舒服，在港口衛生科。

第212宗個案是國泰空姐，3月7至11日在印尼，12日去倫敦，16日從倫敦返港，不舒服流鼻水看醫生，留口水樣本後確診。

確診個案中，有八位學生，其中四人是英國、一人加拿大、一人在美國讀書。

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【16:15】醫管局將安排天水圍醫院急症科顧問醫生李立業表示，有33名出現徵狀的入境人士，在赤鱲角亞博館及北大嶼山醫院臨時檢測中心等候結果。

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【15:32】灣仔稅務大樓至少兩層有人與確診者接觸，多層消毒。據了解，灣仔稅務大樓有至少兩樓層有人與新型肺炎確診患者有接觸，其中28樓有一人的妻子從外地返港後確診，但據悉其妻返港後直接隔離，兩夫婦無接觸；另外在45樓有人曾與確診患者在社交場合有接觸，需接受病毒檢測。另外，3樓及13樓分別有人需接受病毒檢測，結果均對病毒呈陰性。

【14:35】中銀香港指，中銀大廈管理公司在3月19日接獲通知，第204宗確診個案人士是中銀大廈（地址：香港中環花園道1號）40樓一名租戶的職員，並非中銀香港員工。該名人士在3月17日（星期二）自美國返港，曾於3月17日及18日（星期三）返回位於中銀大廈40樓辦公室，其後因身體不適入院，經醫院檢查後確診新型冠狀病毒肺炎。管理公司已消毒。此外，第183宗確診個案人士曾於3月14日（星期六）到訪位於中國銀行大廈（地址：香港中環德輔道中2號A）13至15樓的中國會，並未進入中銀分行大堂及其他辦公地點樓層，管理公司已消毒。

【13:40】據悉，本港再多4宗初步確診個案，即一共新增24宗初步確診。當中包括一名國泰空姐，她是51歲女子，在3月5日至10日曾到美國波士頓，自3月18日起發燒，翌日到急症室求診，現在瑪嘉烈醫院留醫，她的同事亦是確診者。另外，瑪嘉烈醫院一名35歲女子亦初步確診，她曾到倫敦。而廣華醫院也多2宗初步確診。

【13:16】渣打銀行荃灣眾安街分行一名員工初步確診新型冠狀病毒肺炎，目前正接受治療。渣打指，該員工於周末出席一私人聚會，有出席該聚會的人士其後證實確診感染新型冠狀病毒。該員工 3月16日休假，3月17日回分行工作，翌日感到不適並留家休息，求醫後於今早初步確診。渣打已就事件通知員工，該分行之員工即日起自行隔離14日。本行亦正聯繫與該員工有密切接觸的客人，提醒他們採取預防性安全措施。本行會為有關分行進行徹底清潔消毒，並會暫時關閉直至另行通知。

【12:55】國泰航空削減四月及五月96%客運網絡運力，國泰航空將營運各每周三班航班往返香港及12個目的地，包括：倫敦（希思路）、洛杉磯、溫哥華、東京（成田）、台北、新德里、曼谷、雅加達、馬尼拉、胡志明市、新加坡及悉尼；國泰港龍航空將營運各每周三班航班前往3個航點：北京、上海（浦東）和吉隆坡。

【12:45】消息指，今日再多3人共20人初步確診，大部分有外遊。

【11:50】 因應新型冠狀病毒全球大流行，香港快運HK Express宣佈將於2020年3月23日至4月30日期間暫時停止所有航班營運。航空公司將密切留意疫情發展，計劃於2020年5月1日恢復航班營運，而官網亦繼續出售2020年5月起出發的機票。

【10:45】據了解，新增其中一名初步確診的27歲女子是空手道港隊成員曾綺婷，她昨天開始發燒。她在社交平台上，有分享自己到法國集訓，亦曾與李振豪一同到奧地利比賽。

【10:30】據了解，本港今早至少新增17宗初步確診個案，其中一人曾隨已確診空手道運動員李振豪團隊同赴奧地利；而3月14日的婚宴再多一人確診；至於Pure Fitness健身室相關個案則再添一人。

屯門醫院有兩宗，一人為36歲女子；另一人為22歲女子，曾到訪英國。

瑪麗醫院有兩宗，一人為46歲男子，曾到訪倫敦和巴黎；一人為38歲男子，曾到訪比利時。

律敦治醫院有三宗，一人為58歲男子，曾到訪菲律賓；一人為34歲女子，曾到訪英國和法國，其父親在英國確診；一人為33歲男子，曾經與另一確診個案到過同一間健身室。

東區醫院有兩宗，一人是19歲男學生，曾到訪美國；另一人為27歲女子，是第191宗個案的接觸者。

威爾斯親王醫院新增6宗，一人是23歲男學生，在法國留學，曾到訪意大利，並在法國與一名韓籍確診者見面，其後經德國返港；一人是31歲女子，曾於3月14日到愉景灣出席婚宴，與另一確診者見面；另一名患者是27歲女子，曾於2月19日至3月14日到訪法國，期間曾與第172宗個案，即空手道運動員李振豪，一同到奧地利訓練，其後經曼谷返港；一人是40歲男子，曾到訪杜拜，經新加坡返港；一人是50歲男子，曾到訪倫敦、溫哥華，返港後接受深喉唾液測試；另一人是61歲男子，曾經到訪倫敦、日内瓦和法國，返港後接受深喉唾液測試。

將軍澳醫院亦有兩宗。

【09:00】商務及經濟發展局公布在本地口罩生產資助計劃下批出首兩條生產線。第一條獲批的生產線的申請人為奧成有限公司，該生產線預計由4月20日起計，每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產25萬個口罩供應本地市場。

第二條獲批的生產線的申請人為尚芳製品有限公司，該生產線預計由5月5日起計，每月平均向政府供應80萬個口罩。

【08:00】截至周五（20日）上午8時，全國確診病例81300宗，累計死亡人數3253人，疑似病例105宗，治癒病例71284宗；在重災區湖北，累計67800宗確診，死亡總數3132人。

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