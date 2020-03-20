【新冠肺炎】香港快運HK Express下周一起停飛所有航班至4月底

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，多國陸續頒布出入境限制。國泰航空旗下的香港快運（HK Express）宣布將於3月23日至4月30日期間暫時停止所有航班營運，計劃於5月1日恢復航班營運，超過96%員工參加無薪假計劃。香港快運行政總裁吳潔文說，措施屬艱難決定，但為渡過困難時期有必要推行。

▼航班大減 香港機場停滿飛機▼

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香港快運指，因應新型冠狀病毒於全球大流行的情況持續，導致香港及亞洲多國相繼頒佈多項入境限制，以及旅遊需求大幅下降，宣布將於3月23日至4月30日期間暫時停止所有航班營運。

香港快運指將密切留意疫情發展，計劃於5月1日恢復航班營運，而官網亦繼續出售今年5月起出發的機票。因航線暫停營運而行程受到影響之旅客，將可獲提供更改出發日期、更改航線或全數退款之安排選擇。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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超過九成員工放無薪假

為配合航線暫停運營之措施，香港快運會將機組人員原先分配於今年較後時間放取的年假提前於4月至6月期間放取，以確保恢復航班營運時備有足夠前線人手應付需求。此外，採取多項措施確保企業營運資金充裕，其中包括控制成本、凍結職位招聘、協調供應商，以及推行「特別無薪假計劃」，藉此減輕疫情對企業財政所造成的影響。當中超過96％員工參加無薪假計劃。香港快運行政總裁吳潔文說，措施屬艱難決定，但為渡過困難時期有必要推行。