【1.5上水遊行】大專生藏𠝹刀被控　控方因定罪機會微撤罪

市民年初在上水發起「和理行之不要水貨辦年貨」集會及遊行活動，有大專生當日於港鐵粉嶺站被截查，因背囊藏有𠝹刀而被控一項管有攻擊性武器罪。案件今（20日）於粉嶺裁判法院再訊時，控方以定罪機會微為由 ，申請撤控，獲署理主任裁判官蘇文隆批准。辯方隨即申索訟費，蘇官聽取雙方陳詞後，下令控方支付2.7萬訟費。大專生散庭後，批評警方針對年輕人濫捕、阻嚇市民參與示威集會，郤對「藍絲」攜帶武器視而不見。

被告吳念聰，20歲，大專生，原被控於1月5日在粉嶺港鐵站B出口外之行人天橋管有攻擊性武器，即一把𠝹刀，意圖將其作非法使用。

控方指定罪機會微 因此撤控

控方在撤控後，反對辯方申索訟費，稱當日上水有獲批不反對通知書的遊行集會，在港鐵粉嶺站遭截查的被告當時穿上典型示威者的衣著，正行向上水站方向。控方庭上亦有述及撤控原因，表示𠝹刀雖可傷人，但也有其他合法用途，考慮到定罪機會微，遂提出撤回控罪。

辯方大律師黃纓淇反駁，被告的風褸有黑、灰、白數種顏色，而控方提及的手套是從背囊中搜出，並非在被告手上，反對自招嫌疑的說法。辯方又指，警員供稱被告看到警方便加快腳步行往粉嶺站，覺得形迹可疑，故懷疑他藏有武器。辯方解釋，被告加快步伐可能是他趕時間，並質疑警方憑這點，就懷疑他藏有武器。

被告吳念聰(右二)獲撤控後，在他人護送下離開法院。(林樂兒攝)

辯方指控方一廂情願起訴 判斷出錯

蘇官詢問有無證據指被告會參與非法集會，控方稱沒有。蘇官再問被告帶𠝹刀的目的，大律師則回應她本人的筆袋也有𠝹刀，形容這只是普通文具，難說有何意圖。被告沒有招認或自招嫌疑，惟控方一廂情願起訴，如今控方因證據不足而撤控，反映其判斷出錯。蘇官最終判控方支付訟費。

被告獲撤控後，在庭外後形容心情沒有特別，不太擔心案件。他批評警方針對年輕人，當時自己純粹路過，但「後生就係罪⋯⋯相反藍絲帶呢啲嘢出嚟就冇事。」而最令他憤怒的，是扣留48小時獲保釋後，得知有「藍絲」攜帶武器往梨木樹邨的連儂牆，警方卻視而不見。他認為警方故意檢控，阻嚇市民參與示威集會，但他日後仍會繼續參與合法示威活動，又鼓勵港人道：「加油，場仗重未完。」

案件編號：FLCC88/2020