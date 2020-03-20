【新冠肺炎】渣打荃灣眾安街分行一名員工初步確診　分行暫時關閉

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至昨日，本港累計208宗確診個案和一宗疑似個案，據了解，本港今早至少新增20宗初步確診個案。 渣打銀行宣布，今早（20日）接獲一名員工通知，指其初步確診感染新冠肺炎，該員工於荃灣眾安街分行工作，目前正接受治療。該員工在本月16日休假，本月17日回分行工作，翌日感到不適並留家休息，求醫後於今早初步確診。 渣打銀行會為有關分行進行徹底清潔消毒，並會暫時關閉直至另行通知，而分行的員工由即日起自行隔離14日。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

渣打銀行指，今早接獲一名員工通知其初步確診感染新型冠狀病毒。該員工於荃灣眾安街分行工作，目前正接受治療。

該員工於周末出席一私人聚會，有出席該聚會的人士其後證實確診感染新型冠狀病毒。該員工本月16日休假，本月17日回分行工作，翌日感到不適並留家休息，求醫後於今早初步確診。

渣打銀行會為有關分行進行徹底清潔消毒，並會暫時關閉直至另行通知。渣打銀行已就事件通知員工，該分行的員工由即日起，會自行隔離14日，而渣打銀行亦正聯繫與該員工有密切接觸的客人，提醒他們採取預防性安全措施。

同時，渣打銀行會保持警覺，密切注意情況，保障客戶及員工的健康及安全。