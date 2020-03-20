【新冠肺炎】梁卓偉：很可能出現大型本地爆發　防疫不能鬆懈

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，隨海外人士陸續回港，本港確診個案直線上升。世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉及世衛傳染病流行病學及控制合作中心總監高本恩今（20日）早會見記者。 梁卓偉說，現在是香港由疫症開始以來，最高風險的時候。由歐美國家輸入的個案存在潛在風險，「係風險轉折，係危險警號，香港好有可能即將發生大型本地爆發。」他又指，港人的防疫意識開始放鬆，必須保持警剔，否則過去兩個月的防疫工作將會白費。

梁卓偉稱，病毒的即時繁殖率會每天轉變，視乎公共衞生及防疫措施成效。（梁鵬威攝）

三月絕大部份患者為輸入個案

衞生署衞生防護中心表示，14天潛伏期內曾過到外地及留在本地的人士，均列為「可能本地個案」，即無法確定感染地。梁卓偉說，大部分個案的潛伏期都是一周內，他與團隊小心研究這些「灰色地帶人士」的曝露史、外遊史及發病日期，以科學方法重新編配個案源頭，指出三月絕大部份的個案均為輸入個案。

梁續說，本港疫情出現三個時期的輸入個案，初段大部分由內地傳港，後來轉到日本鑽石公主號郵輪，現時最主要由歐美國家輸入。梁卓偉表示，這次的輸入個案是最大量，預計末來會再加劇。他指出，冠狀病毒容易出現群組病例，所以這次海外輸入個案存在潛在風險，倘有大型的二代、三代群組傳播，後果將非常嚴重。

世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉及世衛傳染病流行病學及控制合作中心總監高本恩今（20日）早會見記者。（梁鵬威攝）

梁卓偉說，對比其他地方的疫情，本港未進入持續本地爆發，「連第一波都末有」，但個案數字開始出現上升走勢。他直言，現時是香港由疫症開始以來，最高風險的時候。

梁卓偉說，計算病毒繁殖率的指標有兩種，分別是病源體的傳染性強度，以及居住環境因素，即居住密度、繁榮程度、社交接觸等等。

病毒繁殖率升 屬危險警號

他指出，以病源體傳染性強度計算，新型冠狀病毒的基本繁殖率大概是2，即一名患者會傳染給二人。配合環境因素，病毒的即時繁殖率會每天轉變，視乎公共衞生及防疫措施成效。梁卓偉稱，從三月第二周起，本港的即時繁殖率超過1，「係風險轉折，係危險警號，香港好有可能即將發生大型本地爆發。」

梁卓偉提醒市民，若在現時放棄防疫，過去兩個月的努力成果都會白廢。（梁鵬威攝）

梁卓偉稱，港人的防疫意識開始放鬆，有更多外出活動和用膳。他提醒市民，若在現時放棄，過去兩個月的努力成果都會白廢，適逢周末將至，必須保持警剔。

他特別提醒，長者的感染風險及死亡風險均是平常人的三倍，所以必須保護長者，老人院舍的防控措施須滴水不漏，否則後果不堪設想。另外，家傭亦應盡量避免大型聚集及緊密接觸 ，減低交叉傳播的機會。

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