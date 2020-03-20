【新冠肺炎】屈臣氏2員工確診　火炭中建電訊大廈800員工家居工作

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，本港累計超過250宗確診個案。屈臣氏集團兩名員工分別確診及初步確診新冠肺炎，屈臣氏確認有兩名在火炭中建電訊大廈工作的員工確診，分別隸屬財務管理及系統部、國際電子商貿部，二人曾在下班後出席同一社交活動。 屈臣氏表示，已即時安排與該患者有緊密接觸者在家隔離14天，並安排集團位於中建電訊大廈辦公室所有樓層的800名員工家中工作。

屈臣氏：兩人曾出席同一社交活動

屈臣氏指，分別在3月19日及20日獲悉兩名在中建電訊大廈工作的員工確診，二人分別於集團財務管理及系統部，及屈臣氏國際電子商貿部工作，辦公地點位於火炭中建電訊大廈17及25樓。據屈臣氏了解，二人曾在下班後出席同一社交活動，屈臣氏會與兩名員工保持緊密聯繫，並提供適切協助。

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屈臣氏指，集團火炭總部共有1,900位員工，當中中800位員工在建電訊大廈辦公室工作，已即時安排與該患者有緊密接觸的人士在家隔離14天，及安排集團位於中建電訊大廈辦公室所有樓層的員工家中工作，並向員工通報有關感染個案，若任何員工如感到不適，必須盡快求醫及留在家中休息。

此外，屈臣氏即時對辦公室內所有工作空間及設施如會議室、洗手間及茶水間等進行徹底清潔和消毒，並由專業承辦商徹底清洗空調及通風系統；通知中建電訊大廈管理公司，以便清潔和消毒電梯及公眾地方，而火炭總部所有辦公室亦將會進行徹底消毒及清潔。