【新冠肺炎】國泰一度准機組人員放假返港後免隔離　工會：已取消

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，自昨日（19日）凌晨起，所有外地返港人士須接受14日檢疫。據了解，國泰昨日一度向員工發信，休假的機組人員由外地返港，若有重要職務需執勤，有機會豁免14日隔離檢疫。 國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏表示，公司在24小時內已收回相關決定，稱由於航運力削至4%，現時已有足夠人手應付。 《香港01》已向國泰查詢相關安排。

昨日國泰一度向員工發信，提到若休假的空服員出發前未知有隔離措施，而回港後有「重要性」工作執行，有機會豁免14日檢疫隔離空排。（資料圖片）

豁免條件：回港後有「重要性」工作執行

政府早前宣布，除內地、台灣及澳門外，向全球各國發出紅色外遊警示，由昨日零時起，所有從外地返港人士須接受14日強制檢疫或醫學監察。



國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏指，昨日公司一度向員工發信，提到若休假的空服員出發前未知有隔離措施，而回港後有「重要性」工作執行，有機會豁免14日檢疫隔離安排，惟其指公司在24小時內已收回上述決定。

航運力削至4% 國泰取消安排

王思敏解釋，大量空服員正在放無薪假，「好多外籍同事都返咗鄉下，無諗過返到嚟要隔離，有人只係留喺屋企照顧小朋友、老人家。」她指，同事對於原本決定看法兩極，有去了外地的同事擔心回港無法如期執勤，亦有同事擔心若不隔離有傳播風險。

王透露，國泰剛剛已經發出了通知，解釋由於航運力削至僅得4%，需要執勤的機組人員亦大幅下降，故早前的豁免決定已暫停。國泰在通告中指，目前已暫停接受所有申請。