【新冠肺炎】患者報住李居明佛堂？衞生署錯資料令大師無辜中箭

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港確診個案累計逾200宗。根據衞生防護中心資料，第199宗個案是一名29歲確診男子，報稱住在九龍塘金巴倫道26號，即著名堪輿學家李居明創立的「弘法山大師堂」。不過，原來中心的資料出錯，該病人正確地址為尖沙咀金巴利道26號的住宅大廈，令李居明無辜「中箭」。 李居明「大師」知道有患者報住他的佛堂後，亦摸不着頭腦，亦有向衞生防護中心查詢。直至當局更新網上資料，才將大師佛堂除名。李居明回應說，雖然因誤會而引起不必要的麻煩，但諒解工作人員的辛苦及困難，一切因疫症而引起的出錯值得原諒、包容，此外，他亦為香港疫情進展「贈兩句」，指下月8日，本港、內地至亞洲等地區，疫情將有好轉，至8月8日即立秋後一天，西方地區的疫情亦得到改善。

根據官方資料，第199宗個案是一名29歲確診男子，本報稱住在九龍塘金巴倫道26號，但及後更正為金巴利道26號。（網上圖片）

該名29歲男子在3月16日開始發燒及咳嗽，現時在伊利沙伯醫院留醫，情況穩定。他在3月6日至9日曾到新加坡，亦曾到訪蘭桂坊健身中心「Pure Fitness」。

根據衛生防護中心資料，病報稱住在九龍塘金巴倫道26號，該地址是「弘法山大師堂」，亦即著名堪輿學家李居明創立的佛教教育中心及佛堂。

不過，原來中心的資料出錯，該病人地址已更正為尖沙咀金巴利道26號的住宅大廈。

對衛生署的出錯而引起的誤會，李居明回應說，雖然因誤會而引起不必要的麻煩，但諒解工作人員的辛苦及困難，一切因疫症而引起的出錯值得原諒、包容，但強調若下次有人虛報住址影響他人，實為不對。

一向精通術算的他，同時亦為香港疫情進展「贈兩句」，他指，於下月8日，本港、內地至亞洲等地區，疫情將有好轉，至8月8日即立秋後一天，西方地區的疫情亦得到改善，「到時有解藥及新發展，中國亦會發明新藥幫忙西方國家，用中藥同西藥夾攻治療疫症，將盡快轉化，我好樂觀，呢個疫症好突然消失。」

堪輿學家李居明，最近一句希望電視台重播《龍珠》抗疫，又對口罩施咒語，用「臨兵鬥者皆陣列在前」加強防疫效果，令他更加爆紅。

昨日當局公布有有患者報住他的佛堂，據了解他也摸不着頭腦，急急向衞生防護中心查詢。李居明的助手昨日對《香港01》記者說，佛堂理應無人居住，佛堂亦無此年紀職員，亦非李居明的家人，不知為何會有這個情況發生。直至當局更新網上資料，才將大師佛堂除名。