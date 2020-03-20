涉就折扣分歧「茶聚」調停 　商務、聯合與天利行被控違競爭法

教科書供應商間由2011年起已共同協議可向學校提供的最低折扣，以防同業間「搶生意」。惟競爭法於2015年生效後，有書商仍維持原有做法，又在不同學校的書商投標中商議投標價。競委員今（20日）入稟控告3書商，包括天利行、商務及聯合出版，以及涉定立「不搶客」協議、身兼商會主席的天利行主席和總經理許超明，指他們均違反「第一行為守則」。而競委員更在入稟狀中透露，涉案3書商曾進行「茶聚」，商務總經理「茶聚」後提醒下屬勿為許帶來麻煩。

申請人為競委會，答辯人為天利行書局有限公司、商務印書館（香港）有限公司、聯合出版（集團）有限公司，及教育圖書零售業商會有限公司主席許超明，許亦為天利行主席和總經理。

2001年曾出現價格戰

入稟狀指，書商間於2011年出現價格戰，由書商組成的工會組織（即教育圖書零售業商會有限公司）後來聯同書商開會調停價格戰，並協議不得向學校提供高於10%的折扣，若有成員以高折扣「搶客」，工會將會懲罰該成員。工會在2013年因應出版商供書價格上漲，故將協議向學校提供的折扣調低至7%。

競爭法生效後，在孔聖堂中學2016/2017年度書商招標中，商務向學校提供7%折扣，而天利行則以8%折扣投標，商務最終中標。商務怕遭天利行怪罪，曾向對方表明已用7%折扣投標，對方回應稱若是以7%折扣報價便不算「不良」競爭；在天主教教區屬下學校進行2016/2017書商招標中，天利行及商務亦曾為投標折扣一事發生拗撬。商務本打算以8%折扣招標，但後來改為10%，商務高級經理曾對其總經理表示「由於我地將8%升到10%，天主教教區會俾多6間學校我地，但天利行應該會無哂所有天主教區屬下學校」。

聯合副總裁叮嚀商務的總經理 不要「添麻煩」

天利行主席和總經理許超明曾向商務母公司聯合出版社副總裁表達不滿。聯合副總裁後來約各方出來進行「茶聚」調停，而在「茶聚」前，聯合副總裁曾叮嚀商務的總經理不要再為許「添麻煩」，許在「茶聚」中對於商務將8%折扣提升至10%折扣表達不滿，又稱自己嘗試維持一個公平競爭的環境。

「茶聚」後，商務總經理提醒下屬不要再為許帶來麻煩，而商務後來在荃灣官立中學的投標中以7%折扣報價。

入稟狀透露，在孔聖堂中學2016/2017書商招標中，天利行和商務都有投標。而中標的商務事後向天利行表示明，已用早前協議的7%折扣投標。

天利行及商務涉分別在80及61份標書中 以協議的7%折扣報價

競委會指，天利行及商務在競爭法生效後，分別曾在80及61份標書中以協議的7%折扣報價，而工會定立的「不搶客」協議明顯違反「第一行為守則」；在天主教教區屬下學校書商招標中，商務與天利行就招標折扣進行磋商，亦有違競爭原則，由於聯合為商務的母公司，故她同樣要負上責任。

至於許則被指是訂立「不搶客」協議的主腦，並與其他工會成員交換未來的定價方向，又圖令成員遵從該「不搶客」的協議，同亦違反「第一行為守則」。

案件編號：CTEA2/2020