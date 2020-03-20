【新冠肺炎】單日增48個案　75%有外遊史　有機場線的士司機確診

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今天新增48宗確診個案，累計個案增至257宗，分別是256宗確診及1宗疑似個案。 新增的48宗個案中，有36宗都有外遊紀錄或從外地回港，佔七成半。新個案分別是23女、25男，年紀介乎4至69歲。 另外，新增確診個案包括一名62歲的士司機，他每天會到機場一、兩次接載乘客，他稱自己有戴口罩，但部分乘客就無戴，當局懷疑會否由乘客傳染給他。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，部份患者有到蘭桂坊酒店及荷李活道PURE FITNESS。

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患者最細4歲 8人為學生

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，今天新增48宗個案，年齡介乎4至69歲，當中有23人是女性。48人中有75%都有外遊紀錄或從外地回來，包括歐洲、美國、加拿大、新加坡、菲律賓、印尼、土耳其、泰國、杜拜等地，也有人曾到訪多地。48人中有8人為學生，分別是4人在英國留學，1人是加拿大留學生，1人是美國留學生。

張竹君指，有2名確診者參到加拿大參加一個17天的旅行團，該團有30多人，當中有6、7人回港，有一人亦初步確診。確診者中有一名是3月12日才抵港的家傭，她在3月13日感不適，3月18日到急症室求診。另外一名確診者是澳洲籍人士，他曾到美國旅行，後轉到葡萄牙，因咳嗽等不適入當地醫院，3月18日在香港等待轉機時，因不適而被送到聯合醫院求醫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，今天新增48宗個案，＿有75%都有外遊紀錄或從外地回來。 （余俊亮攝）

張竹君：的士司機指部分乘客無戴口罩

張竹君稱，第221宗確診個案是一名62歲男子，他是的士司機，住在深水埗，自3月16日起咳嗽，他每天一、兩次到機場接載乘客，他稱自己有戴口罩，但部分乘客就無戴，當局懷疑會否由乘客傳染給他。另亦有一名確診者是運動員，是早前確診的空手道運動員李振豪的隊友，他們一同到外地訓練，同期有4人一起去訓練，其中一人在醫院治療，初步測試呈陰性反應。