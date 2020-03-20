【新冠肺炎】僅一確診非港人　張竹君：封關無幫助　在家工作好

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日（20日）新增48宗確診個案，創單日新高。對於政府會否進一步宣布禁示非本地居民入境，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日確診的個案幾乎全部是本地居民並持有香港身份證，僅一人是外藉人士因在港轉機感不適，方送院檢測對病毒呈陽性，故認為政府即使封關，亦未必能有助減低確診個案數量。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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鑑於有一大批人士將持續由外地返港，張竹君相信未來兩周會陸續出現新增個案。被問及現階段處於高風險時期，會否建議政府及私人機構重新實施在家工作的安排，以及相關政府機構暫停服務。

張竹君表示，倘能安排員工在家工作固然是好，因要加強人與人之間的社交距離，惟政府會否變更現時措施或宣布封關。她則指，要視乎政府高層安排，且部分政府設施包括體育場地能否暫停服務，張竹君則未有正面回應，相關設施及服務應否暫停，僅回應見到市民有需要使用，並強調場地必須保持清潔，且任何人倘有不適應盡量避免接觸他人及盡早求醫。