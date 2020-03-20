【新冠肺炎】港府接147名港人滯留摩洛哥求助　已助72人取得機位

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，摩洛哥因應疫情實施臨時航班管制，有港人滯留當地。政府發言人今日（20日）表示，有關部門已循不同渠道積極跟進事件，入境處透過1868熱線、中國駐摩洛哥王國大使館及立法會議員轉介等渠道，一共接獲147名港人求助，當中包括70名旅行團成員，及70多名自助旅遊的港人。入境處已即時按當事人及其家屬意願協助，其中有72人經特區政府與航空公司協調後，已取得機位並乘坐不同航班返港或已作返港安排。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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摩洛哥當局於3月15日宣布全面停止來往摩洛哥的國際航班。港府發言人表示，保安局及入境處一直透過外交部駐港特派員公署、中國駐摩洛哥王國大使館、摩洛哥王國駐中國大使館、香港旅遊業議會及相關旅行社了解。

接獲147名港人求助 包括旅行團70人

截至今日，入境處透過1868熱線、中國駐摩洛哥王國大使館及立法會議員轉介等渠道，一共接獲147名港人有關返港行程的求助，當中包括70名旅行團成員，及70多名自助旅遊的港人。入境處已即時按當事人及其家屬意願提供適切意見及協助，其中有72人經特區政府與航空公司協調後已取得機位並乘坐不同航班返港或已作返港安排。

特區政府自3月16日起透過特區政府駐北京辦事處及摩洛哥王國駐中國大使館，向摩洛哥政府了解當地民用航班的實際運作情況；此外，民航處亦積極聯絡尚有航班飛往卡薩布蘭卡機場的航空公司，繼續爭取機位予港人使用，協助他們離開摩洛哥，再經其他地點回港。

特區政府會繼續密切關注摩洛哥當局針對疫情而實施的措施，以及對當地港人的影響。保安局及入境處會繼續與公署、兩地大使館、旅議會、旅行社、當事人及其家屬保持密切聯繫，積極跟進事件並留意事態發展。在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868。