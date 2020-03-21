【新冠肺炎・最新】新增至少21人初步確診　涉愉景灣婚禮、運動員

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，截至昨日（20日）下午4時，本港單日新增48宗確診個案，當中四分三曾外遊或從外國回港，部分人曾到蘭桂坊、PURE Fitness，另亦包括國泰空姐、機場的士司機及菲傭中招，累計增至257宗。周五起醫管局在亞洲博覽館及北大嶼山醫院設立臨時檢測中心。 截至今日（21日）下午1時，《香港01》接獲消息稱，凌晨起至少新增4宗確診及21宗初步確診個案，包括出席愉景灣婚禮確診者的20個月大女兒；空手道運動員再多一人中招，總數增至3人；另外，加拿大旅行團亦再有人初步確診。

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【12:47】

●大埔那打素醫院新增2宗初步確診個案，均來自北大嶼山醫院檢疫中心，分別是26歲女子及31歲女子，都曾前往歐洲。

●聯合醫院新增3宗初步確診個案，分別是39歲男、30歲女子及70歲女子。

【12:00】

●威爾斯親王醫院新增7宗初步確診個案。

空手道運動員集訓團隊再有一人染病。患者是19歲的運動員周家謙，是早前確診的空手道運動員李振豪和曾綺婷的隊員，一同到法國及奧地利集訓。他在3月15日返港後，住在沙田體院宿舍，於昨日出現頭痛、咳嗽、鼻塞等徵狀，沒有發燒，被送到威院。

另一宗是涉已有2人確診的「加拿大旅行團」群組，最新患者為72歲女子，曾於2月中至3月中到訪溫哥華、多倫多、秘魯和玻利維亞。她返港後接受家居檢疫，現時情況嚴重。

第三宗患者為17歲男子，在英國讀書，於當地於3月15日與一名越南確診者見面。他在3月16日返港，得悉越南朋友確診後，到仁安醫院接受深喉唾液檢測，結果呈陽性，被轉送威院。他有咳嗽，但沒有發燒。

第四宗患者為24歲女子，曾於1月中至3月中到訪英國倫敦和牛津，其間與一名確診者共膳。她在3月16日返港，並在衞生署診所接受深喉唾液測試，被轉送威院。

第五至七宗，其中兩宗由亞博館檢疫中心轉送，一人為26歲女子，一人為31歲女子；餘下一人由北大嶼山醫院轉送，患者為64歲男子。

●東區醫院亦新增2宗初步確診，均與愉景灣雞尾酒會婚禮有關。第237名患者、曾出席婚禮的29歲女子昨日確診，她的20個月女兒及69歲父親今日初步確診，三人在愉景灣同住。至今愉景灣婚禮相關個案增至5宗 。

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【09:47】消息透露，由凌晨至今，暫新增4宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，包括2人來自亞洲博覽館檢疫中心、1人來自北大嶼山檢疫中心，以及一宗由衞生署收集的深喉唾液樣本化驗個案。

此外，今日至少新增7宗初步確診個案，包括屯門醫院有3人，分別是30歲、31歲、40歲男子；大埔那打素醫院有2宗，包括22個月大女嬰及38歲男子，伊利沙伯醫院亦有2宗。這些個案中，部份有外遊紀錄或確診者的親友。

【03:15】本港周五（20日）新增48宗個案，創單日紀錄，累計個案增至256宗確診及1宗疑似。第191宗個案、34歲女子曾到香港愉景灣酒店出席一個婚禮，而該婚禮合共有4人確診。當中一名31歲姐妹，疑為荃為眾安街渣打銀行職員。該名女患者曾與第第217宗個案、35歲男子同樣到中建電訊大廈，因此兩人疑為屈臣氏集團員工。署衞生防護中心披露的患者活動資料，揭示二人曾與第250宗個案、27歲女子去蘭桂坊吃飯。該名35歲男子在上周五（13日）發病日三度在中環SOHO蘇豪區及蘭桂坊一帶消遣及轉場，其後兩日行程亦甚豐富，主要在餐廳及酒吧林立的蘭桂坊一帶或附近SOHO出沒，分別亦曾三度轉場，三日內足跡遍及九個地方。

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有多名確診者在潛伏期曾到訪蘭桂坊，昨晚該處一帶甚冷清。（高仲明攝）