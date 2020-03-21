【新冠肺炎・最新】累計257宗　輸入個案激增　再多4初確診

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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，截至昨日（20日）下午4時，本港單日新增48宗確診個案，當中四分三曾外遊或從外國回港，部分人曾到蘭桂坊、PURE Fitness，另亦包括國泰空姐、機場的士司機及菲傭中招，累計增至257宗。

昨日起醫管局在亞博館及北大嶼山醫院設立臨時檢測中心，讓外地抵港而出現病徵的人士等待測試結果，首批50人的檢測結果陸續大月結果，20人當中有4 人初步確診。

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【03:15】本港周五（20日）新增48宗個案，創單日紀錄，累計個案增至256宗確診及1宗疑似。第191宗個案、34歲女子曾到香港愉景灣酒店出席一個婚禮，而該婚禮合共有4人確診。當中一名31歲姐妹，疑為荃為眾安街渣打銀行職員。該名女患者曾與第第217宗個案、35歲男子同樣到中建電訊大廈，因此兩人疑為屈臣氏集團員工。署衞生防護中心披露的患者活動資料，揭示二人曾與第250宗個案、27歲女子去蘭桂坊吃飯。該名35歲男子在上周五（13日）發病日三度在中環SOHO蘇豪區及蘭桂坊一帶消遣及轉場，其後兩日行程亦甚豐富，主要在餐廳及酒吧林立的蘭桂坊一帶或附近SOHO出沒，分別亦曾三度轉場，三日內足跡遍及九個地方。

【新冠肺炎】確診屈臣氏35歲男員工 疑發病後三到蘭桂坊SOHO

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有多名確診者在潛伏期曾到訪蘭桂坊，昨晚該處一帶甚冷清。（高仲明攝）

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