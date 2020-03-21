【新冠肺炎・最新】累計257宗　輸入個案激增　再多4初確診

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，截至昨日（20日）下午4時，本港單日新增48宗確診個案，當中四分三曾外遊或從外國回港，部分人曾到蘭桂坊、PURE Fitness，另亦包括國泰空姐、機場的士司機及菲傭中招，累計增至257宗。

昨日起醫管局在亞博館及北大嶼山醫院設立臨時檢測中心，讓外地抵港而出現病徵的人士等待測試結果，首批50人的檢測結果陸續大月結果，20人當中有4 人初步確診。