【新冠肺炎・最新】醫管局：亞博4人樣本或對調　呈陽性者誤返家

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，昨日單日新增48宗確診個案創新高，當中四分三曾外遊或從外國回港，部份人曾到蘭桂坊、PURE Fitness，另亦包括國泰空姐、機場的士司機及菲傭中招，累計增至257宗。周五起醫管局在亞洲博覽館及北大嶼山醫院設立臨時檢測中心。 截至今日（21日）下午3時半，《香港01》接獲消息稱，凌晨起至少新增4宗確診及29宗初步確診個案，包括出席愉景灣婚禮確診者的20個月大女兒；空手道運動員再多一人中招，總數增至3人；另外，加拿大旅行團亦再有人初步確診。

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空手道運動員周家謙（左一）今日初步確診。左二是李振豪、右二是曾綺婷，二人之前已確診。（李振豪Facebook圖片）

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【15:38】醫管局於瑪麗醫院的化驗室昨日負責測試七個來自亞洲國際博覽館檢測中心的樣本。化驗室於今日凌晨覆檢有關樣本，發現4名入境人士的樣本覆檢結果與昨日傍晚的初步報告不一致。有關化驗室初步檢視工作流程，認為4個樣本可能在化驗過程中被對調，已經檢視有關個案的傳染風險及相關測試的工作流程，以進一步提升報告的準確性。



其中兩名昨晚已獲安排直接返回登記居所的入境人士，其覆檢結果對2019冠狀病毒呈陽性反應，醫管局已即時通報衞生防護中心安排兩人送院接受隔離治療，目前情況穩定。



另外兩人則一直於檢測中心等候化驗結果，其樣本經覆檢後證實對2019冠狀病毒呈陰性反應，已獲告知測試結果，並已安排返回居所進行14天家居檢疫隔離。



【15:30】據了解，最新新增的5宗，來自瑪嘉烈醫院、明愛醫院和仁濟醫院，當中包括一名28歲男子，他是第221宗、62歲男的士司機的兒子。另外一人是29歲女子，3月曾到阿姆斯特丹和倫敦；有一人是45歲男子，他本身有高血壓病史，曾到泰國，亦與第169宗的34歲男子曾在3月14日共膳。

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【12:47】

●大埔那打素醫院新增2宗初步確診個案，均來自北大嶼山醫院檢疫中心，分別是26歲女子及31歲女子，都曾前往歐洲。

●聯合醫院新增3宗初步確診個案，分別是39歲男、30歲女子及70歲女子。

【12:00】

●威爾斯親王醫院新增7宗初步確診個案。

空手道運動員集訓團隊再有一人染病。患者是19歲的運動員周家謙，是早前確診的空手道運動員李振豪和曾綺婷的隊員，一同到法國及奧地利集訓。他在3月15日返港後，住在沙田體院宿舍，於昨日出現頭痛、咳嗽、鼻塞等徵狀，沒有發燒，被送到威院。

另一宗是涉已有2人確診的「加拿大旅行團」群組，最新患者為72歲女子，曾於2月中至3月中到訪溫哥華、多倫多、秘魯和玻利維亞。她返港後接受家居檢疫，現時情況嚴重。

第三宗患者為17歲男子，在英國讀書，於當地於3月15日與一名越南確診者見面。他在3月16日返港，得悉越南朋友確診後，到仁安醫院接受深喉唾液檢測，結果呈陽性，被轉送威院。他有咳嗽，但沒有發燒。

第四宗患者為24歲女子，曾於1月中至3月中到訪英國倫敦和牛津，其間與一名確診者共膳。她在3月16日返港，並在衞生署診所接受深喉唾液測試，被轉送威院。

第五至七宗，其中兩宗由亞博館檢疫中心轉送，一人為26歲女子，一人為31歲女子；餘下一人由北大嶼山醫院轉送，患者為64歲男子。

●東區醫院亦新增2宗初步確診，均與愉景灣雞尾酒會婚禮有關。第237名患者、曾出席婚禮的29歲女子昨日確診，她的20個月女兒及69歲父親今日初步確診，三人在愉景灣同住。至今愉景灣婚禮相關個案增至5宗 。

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【09:47】消息透露，由凌晨至今，暫新增4宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，包括2人來自亞洲博覽館檢疫中心、1人來自北大嶼山檢疫中心，以及一宗由衞生署收集的深喉唾液樣本化驗個案。

此外，今日至少新增7宗初步確診個案，包括屯門醫院有3人，分別是30歲、31歲、40歲男子；大埔那打素醫院有2宗，包括22個月大女嬰及38歲男子，伊利沙伯醫院亦有2宗。這些個案中，部份有外遊紀錄或確診者的親友。

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【03:15】本港周五（20日）新增48宗個案，創單日紀錄，累計個案增至256宗確診及1宗疑似。第191宗個案、34歲女子曾到香港愉景灣酒店出席一個婚禮，而該婚禮合共有4人確診。當中一名31歲姐妹，疑為荃為眾安街渣打銀行職員。該名女患者曾與第第217宗個案、35歲男子同樣到中建電訊大廈，因此兩人疑為屈臣氏集團員工。署衞生防護中心披露的患者活動資料，揭示二人曾與第250宗個案、27歲女子去蘭桂坊吃飯。該名35歲男子在上周五（13日）發病日三度在中環SOHO蘇豪區及蘭桂坊一帶消遣及轉場，其後兩日行程亦甚豐富，主要在餐廳及酒吧林立的蘭桂坊一帶或附近SOHO出沒，分別亦曾三度轉場，三日內足跡遍及九個地方。

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