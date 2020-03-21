【新冠肺炎・最新】294人染病　押後DSE復課無期　檢控剪手帶4人

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，今日增17宗確診20宗初步陽性，3月14日愉景灣婚禮共六人染病；加拿大及玻利維亞團共七人染病。 醫管局調亂亞博館四個樣本，兩個陽性當作陰性，患者一度獲放行回家。 行政長官林鄭月娥下午6點見記者，消息指，將公布押後DSE、關閉康文署場地等措施。

【林鄭月娥見記者直播】

【18:33】聶德權：下周三、四派出第二批包機到湖北，武漢外的湖北省疫情緩和，連續14日無本地感染，武漢外湖北省回港居民將安排家居檢疫。

【18:27】羅致光：院舍支援加碼，每月100萬個口罩增至200萬個。政府不會提供檢疫處所給外傭，若僱主不讓外傭居住，政府無奈只能遣返原居地。3月19日有兩個外傭因為安排未順暢而在檢疫中心，勞工署正安排家居檢疫。

【18:25】楊潤雄：復課無期，會在三星期前通知。

【18:17】林鄭：資訊科技辦公室追蹤到四人違反檢疫令，上門尋獲並轉送檢疫中心，警方將提出檢控。

【18:00】林鄭：押後DSE至4月24日開考，將關閉康文署場地，恢復公務員在家工作。

【17:42】消息指，DSE將延期至4月24日開考，中英文口試取消。

【17:00】行政長官林鄭月娥下午6點見記者。消息指，當局將公布中學文憑試DSE押後四星期，關閉康文署場地等。據了解，政府將加強機場抵港旅客的病毒測試，除了為已出現病徵的旅客化驗新型冠狀病毒，會擴大至沒有病徵的旅客都會檢測。因應推出新措施，現時亞洲博覽館會的臨時檢疫中心空間將進一步擴展。

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【16:50】被問及每日確診雙位數增加，會否構成壓力，庾慧玲表示，醫管局目前48.1%負壓病床使用率、72.6%負壓病房使用率，未來有計劃在不同聯網加設病床，普通科病房改裝加工正在進行中，料月底可以使用。

【16:45】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生：

151人仍留院，1人危殆、1人嚴重、149人穩定。

瑪麗醫院檢測7個亞洲博覽館的樣本，其中2個陽性，今日複檢發現變陰性，然後重新檢測7個樣本，發現有對調。發現沒有密切接觸人士。

其中一名誤作陰性的陽性患者回家，另一人住酒店，中間搭什麼交通工具唯有資料。每個樣本都有標籤、號碼，核對時出現調轉號碼。

張竹君：昨日已開始要求機場所有人戴手帶，無病徵都需要即刻戴手帶。看到網上有人剪手帶出去玩，會看看如何跟進，是否可以控告他們，也會加強家居檢疫的監察，呼籲外地回港的人士，在嚴峻的疫情下，無論學生還是其他人，都盡量保持社交距離。用網上或其他方式聊天，避免一起玩和聚會，要靠市民自覺。

+ 3 + 2

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：

今日增17宗確診、20宗初步陽性個案，20女17男，最小20個月，最大72歲。大部份有外遊，或密切接觸者。確診者包括六名學生，兩名國泰職員。

加拿大玻利維亞旅行團，共31人，有人返港後染病，包括5人確診、2人初步陽性。會陸續檢視團友。

3月14日愉景灣婚禮相關，一共六人確診（191、233、237、253、258、259），全部有去過婚禮，以及三人確診或初步陽性（新郎、237的BB、237的父親）。染病的人包括婚禮中新郎、外母、一名兄弟、一名姊妹及其父親確診、20個月大的BB陽性。

一名運動員初步確診，與第172宗個案、251宗個案相關，一同訓練的第四位正在檢疫中心。

兩位無外遊的初步陽性，是同一公司工作，五六位同事一齊返工，在長沙灣昌隆工業大廈工作，有數人有上呼吸道徵狀，會跟進。暫時未找到源頭。

仍有一兩位未找到源頭，其中一宗是第263宗個案，56歲女士，無特別高危因素，住葵涌、荃灣返工。

第266宗個案，48歲男性，荷里活道中返工，並無去過荷里活道的PURE Fitness健身。

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空手道運動員周家謙（左一）今日初步確診。左二是李振豪、右二是曾綺婷，二人之前已確診。（李振豪Facebook圖片）

+ 6 + 5 + 4

【15:38】醫管局於瑪麗醫院的化驗室昨日負責測試七個來自亞洲國際博覽館檢測中心的樣本。化驗室於今日凌晨覆檢有關樣本，發現4名入境人士的樣本覆檢結果與昨日傍晚的初步報告不一致。有關化驗室初步檢視工作流程，認為4個樣本可能在化驗過程中被對調，已經檢視有關個案的傳染風險及相關測試的工作流程，以進一步提升報告的準確性。



其中兩名昨晚已獲安排直接返回登記居所的入境人士，其覆檢結果對2019冠狀病毒呈陽性反應，醫管局已即時通報衞生防護中心安排兩人送院接受隔離治療，目前情況穩定。



另外兩人則一直於檢測中心等候化驗結果，其樣本經覆檢後證實對2019冠狀病毒呈陰性反應，已獲告知測試結果，並已安排返回居所進行14天家居檢疫隔離。



【15:30】據了解，最新新增的5宗，來自瑪嘉烈醫院、明愛醫院和仁濟醫院，當中包括一名28歲男子，他是第221宗、62歲男的士司機的兒子。另外一人是29歲女子，3月曾到阿姆斯特丹和倫敦；有一人是45歲男子，他本身有高血壓病史，曾到泰國，亦與第169宗的34歲男子曾在3月14日共膳。

+ 9 + 8 + 7

【12:47】

●大埔那打素醫院新增2宗初步確診個案，均來自北大嶼山醫院檢疫中心，分別是26歲女子及31歲女子，都曾前往歐洲。

●聯合醫院新增3宗初步確診個案，分別是39歲男、30歲女子及70歲女子。

【12:00】

●威爾斯親王醫院新增7宗初步確診個案。

空手道運動員集訓團隊再有一人染病。患者是19歲的運動員周家謙，是早前確診的空手道運動員李振豪和曾綺婷的隊員，一同到法國及奧地利集訓。他在3月15日返港後，住在沙田體院宿舍，於昨日出現頭痛、咳嗽、鼻塞等徵狀，沒有發燒，被送到威院。

另一宗是涉已有2人確診的「加拿大旅行團」群組，最新患者為72歲女子，曾於2月中至3月中到訪溫哥華、多倫多、秘魯和玻利維亞。她返港後接受家居檢疫，現時情況嚴重。

第三宗患者為17歲男子，在英國讀書，於當地於3月15日與一名越南確診者見面。他在3月16日返港，得悉越南朋友確診後，到仁安醫院接受深喉唾液檢測，結果呈陽性，被轉送威院。他有咳嗽，但沒有發燒。

第四宗患者為24歲女子，曾於1月中至3月中到訪英國倫敦和牛津，其間與一名確診者共膳。她在3月16日返港，並在衞生署診所接受深喉唾液測試，被轉送威院。

第五至七宗，其中兩宗由亞博館檢疫中心轉送，一人為26歲女子，一人為31歲女子；餘下一人由北大嶼山醫院轉送，患者為64歲男子。

●東區醫院亦新增2宗初步確診，均與愉景灣雞尾酒會婚禮有關。第237名患者、曾出席婚禮的29歲女子昨日確診，她的20個月女兒及69歲父親今日初步確診，三人在愉景灣同住。至今愉景灣婚禮相關個案增至5宗 。

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+ 19 + 18 + 17

【09:47】消息透露，由凌晨至今，暫新增4宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，包括2人來自亞洲博覽館檢疫中心、1人來自北大嶼山檢疫中心，以及一宗由衞生署收集的深喉唾液樣本化驗個案。

此外，今日至少新增7宗初步確診個案，包括屯門醫院有3人，分別是30歲、31歲、40歲男子；大埔那打素醫院有2宗，包括22個月大女嬰及38歲男子，伊利沙伯醫院亦有2宗。這些個案中，部份有外遊紀錄或確診者的親友。

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【03:15】本港周五（20日）新增48宗個案，創單日紀錄，累計個案增至256宗確診及1宗疑似。第191宗個案、34歲女子曾到香港愉景灣酒店出席一個婚禮，而該婚禮合共有4人確診。當中一名31歲姐妹，疑為荃為眾安街渣打銀行職員。該名女患者曾與第第217宗個案、35歲男子同樣到中建電訊大廈，因此兩人疑為屈臣氏集團員工。署衞生防護中心披露的患者活動資料，揭示二人曾與第250宗個案、27歲女子去蘭桂坊吃飯。該名35歲男子在上周五（13日）發病日三度在中環SOHO蘇豪區及蘭桂坊一帶消遣及轉場，其後兩日行程亦甚豐富，主要在餐廳及酒吧林立的蘭桂坊一帶或附近SOHO出沒，分別亦曾三度轉場，三日內足跡遍及九個地方。

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