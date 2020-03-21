【新冠肺炎・3.21】294人染病　押後DSE復課無期　檢控剪手帶4人

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，今日截至下午4時增17宗確診20宗初步陽性，3月14日愉景灣婚禮共六人染病；加拿大及玻利維亞團共七人染病。此外尚有20宗下午初步確診個案，料最終很大機會確診，即累計個案增至294人。 醫管局調亂亞博館四個樣本，兩個陽性當作陰性，患者一度獲放行回家。 行政長官林鄭月娥見記者，公布押後DSE文憑試開考、關閉康文署場地等措施、公務員在家工作等措施。

因應新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，教育局今日（21日）宣布延遲中學文憑試DSE筆試至4月24日開考，中文及英文科口試取消。（資料圖片／鄭子峰攝）

【23:58】教育局今日（21日）宣布延遲中學文憑試DSE筆試至4月24日開考，中文及英文科口試取消。

考評局今日最新修訂的考試時間表，四個核心科目考試次序有變，其中通識教育原定安排在中文及英文科之後、夾在數學科前一日開考，現調整後，會先考通識教育，再依次考英文科、數學科及中文科。

考評局秘書長蘇國生晚上在香港電台節目《奮發時刻DSE》上表示，現時仍要了解學校在新時間表下能否提供試場等，會盡快協調，但不會重發准考證，會透過網上及手機應用程式，以及學校，向考生發放最新安排及試場資料。

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【23:30】康樂及文化事務署宣布，本月較早前重開的康樂場地及文化設施將於下周一起暫停開放。至於其他未重開的場地及設施仍繼續暫停開放，直至另行通告。

戶外康樂場地／設施包括網球場、草地滾球場、運動場跑道、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、屯門康樂體育中心內的射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪、草地球場、人造草地足球場、公眾游泳池、泳灘、水上活動中心、度假營和營地等，將暫停開放。所有室內體育設施亦將關閉。

陸上免費康樂場地包括公園、遊樂場、戶外硬地球場、滑板場、極限運動場、滾軸溜冰場及單車場等仍會維持服務。

醫管局兩日來共為222名出現徵狀的抵港人士進行新型冠狀病毒檢測。（資料圖片／余俊亮攝）

【23:20】澳門公布新增一宗輸入性新型冠狀病毒肺炎病例，為當地第18例。患者為一名50歲女澳門居民，乘搭國泰航空CX845號航班由紐約出發，座位45E，今日上午到香港，下午在港珠澳大橋口岸時被發現發熱，立即送往仁伯爵綜合醫院特別急診，經病毒核酸檢測確診為新型冠狀病毒肺炎，詳細資料稍後公佈。

【22:50】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，新增17宗確診個案，即衞生署下午公布的數字，至今本港個案累計274宗（包括273宗確診個案和一宗疑似個案）。今日公布的新增個案涉及5男12女，年齡介乎11至70歲，當中13人曾於潛伏期外遊，衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。尚有至少20宗下午4時後確診個案，料明日才公布詳情。

【22:08】醫管局公布，由昨日（20日）至今日晚上9時，合共有108及14名旅客分別轉送至亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院的檢測中心進行2019冠狀病毒病測試。截至目前為止，有80名旅客的測試結果為陰性，並已返回居所繼續進行14日的家居檢疫隔離。至於測試呈初步陽性結果的個案，將會由衞生署進一步檢測確定後公布。

【21:45】醫院管理局於亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院設立驗測中心，讓外地抵港而出現病徵的人士等待病毒檢測結果。今日（21日）亞博館中繼續有多名回港人士等待驗測結果，然而有關轉機人士出入境方面卻出現混亂。

有完成檢測人士由英國倫敦出發，原於香港轉機返回上海，因發燒被當局要求進行病毒檢測。該名過境人士未有辦理入境香港手續，亦無獲當局發檢疫監察手帶。她在檢測呈陰性後離開亞博館時，卻無任何人監測及帶領返回機場，要自行乘機鐵返回機場，換言之她一度屬「無證入境者」。

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【21:20】高峰進修學院（PEAK）確認一名曾到灣仔職業訓練局（VTC）大樓應考保險業專業考試的考生，確診感染新型冠狀病毒。該名考生曾於3月17日下午到9樓學院樓層參與以電腦進行的專業考試，考試期間全程戴上口罩，試場座位之間設有間板，每名考生相隔一個座位。學院已安排全面消毒及清潔學院樓層及大樓公共地方及設施。PEAK已暫停所有於學院舉行的考試及課堂，直至另行通知。

【19:50】一名確診者曾到訪Fitness First上環南豐分店。Fitness First指，其中一位會員於昨日2020年3月20日確診，最後到訪南豐分店時間為3月18日下午6時55分，上私人教練課程，最近14天並未有到訪其他分店。

【19:00】澳門政府下午宣布，鑑於香港近日病例出現明顯增加，故呼籲當地市民如非必要不應來香港。至於港人前往澳門，澳門衛生當局今日表明，擬規定由香港入境人士需進行醫學檢查。

台灣陸委會今日亦公布，鑑於香港及澳門近期輸入個案大幅增加，決定將港澳的旅遊警示提升至最高級別的紅色，建議當地民眾不要前往。

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【林鄭月娥見記者直播】

【18:33】聶德權：下周三、四派出第二批包機到湖北，武漢外的湖北省疫情緩和，連續14日無本地感染，武漢外湖北省回港居民將安排家居檢疫。

【18:27】羅致光：院舍支援加碼，每月100萬個口罩增至200萬個。政府不會提供檢疫處所給外傭，若僱主不讓外傭居住，政府無奈只能遣返原居地。3月19日有兩個外傭因為安排未順暢而在檢疫中心，勞工署正安排家居檢疫。

【18:25】楊潤雄：復課無期，會在三星期前通知。

【18:17】林鄭：資訊科技辦公室追蹤到四人違反檢疫令，上門尋獲並轉送檢疫中心，警方將提出檢控。

【18:00】林鄭：押後DSE至4月24日開考，將關閉康文署場地，恢復公務員在家工作。

【新冠肺炎】DSE押後開考 消息︰筆試延至4月24日開始 取消口試

【17:42】消息指，DSE將延期至4月24日開考，中英文口試取消。

【17:00】行政長官林鄭月娥下午6點見記者。消息指，當局將公布中學文憑試DSE押後四星期，關閉康文署場地等。據了解，政府將加強機場抵港旅客的病毒測試，除了為已出現病徵的旅客化驗新型冠狀病毒，會擴大至沒有病徵的旅客都會檢測。因應推出新措施，現時亞洲博覽館會的臨時檢疫中心空間將進一步擴展。

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【16:50】被問及每日確診雙位數增加，會否構成壓力，庾慧玲表示，醫管局目前48.1%負壓病床使用率、72.6%負壓病房使用率，未來有計劃在不同聯網加設病床，普通科病房改裝加工正在進行中，料月底可以使用。

【16:45】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生：

151人仍留院，1人危殆、1人嚴重、149人穩定。

瑪麗醫院檢測7個亞洲博覽館的樣本，其中2個陽性，今日複檢發現變陰性，然後重新檢測7個樣本，發現有對調。發現沒有密切接觸人士。

其中一名誤作陰性的陽性患者回家，另一人住酒店，中間搭什麼交通工具唯有資料。每個樣本都有標籤、號碼，核對時出現調轉號碼。

張竹君：昨日已開始要求機場所有人戴手帶，無病徵都需要即刻戴手帶。看到網上有人剪手帶出去玩，會看看如何跟進，是否可以控告他們，也會加強家居檢疫的監察，呼籲外地回港的人士，在嚴峻的疫情下，無論學生還是其他人，都盡量保持社交距離。用網上或其他方式聊天，避免一起玩和聚會，要靠市民自覺。

+ 3 + 2

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：

今日增17宗確診、20宗初步陽性個案，20女17男，最小20個月，最大72歲。大部份有外遊，或密切接觸者。確診者包括六名學生，兩名國泰職員。

加拿大玻利維亞旅行團，共31人，有人返港後染病，包括5人確診、2人初步陽性。會陸續檢視團友。

3月14日愉景灣婚禮相關，一共六人確診（191、233、237、253、258、259），全部有去過婚禮，以及三人確診或初步陽性（新郎、237的BB、237的父親）。染病的人包括婚禮中新郎、外母、一名兄弟、一名姊妹及其父親確診、20個月大的BB陽性。

一名運動員初步確診，與第172宗個案、251宗個案相關，一同訓練的第四位正在檢疫中心。

兩位無外遊的初步陽性，是同一公司工作，五六位同事一齊返工，在長沙灣昌隆工業大廈工作，有數人有上呼吸道徵狀，會跟進。暫時未找到源頭。

仍有一兩位未找到源頭，其中一宗是第263宗個案，56歲女士，無特別高危因素，住葵涌、荃灣返工。

第266宗個案，48歲男性，荷里活道中返工，並無去過荷里活道的PURE Fitness健身。

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空手道運動員周家謙（左一）今日初步確診。左二是李振豪、右二是曾綺婷，二人之前已確診。（李振豪Facebook圖片）

+ 6 + 5 + 4

【15:38】醫管局於瑪麗醫院的化驗室昨日負責測試七個來自亞洲國際博覽館檢測中心的樣本。化驗室於今日凌晨覆檢有關樣本，發現4名入境人士的樣本覆檢結果與昨日傍晚的初步報告不一致。有關化驗室初步檢視工作流程，認為4個樣本可能在化驗過程中被對調，已經檢視有關個案的傳染風險及相關測試的工作流程，以進一步提升報告的準確性。



其中兩名昨晚已獲安排直接返回登記居所的入境人士，其覆檢結果對2019冠狀病毒呈陽性反應，醫管局已即時通報衞生防護中心安排兩人送院接受隔離治療，目前情況穩定。



另外兩人則一直於檢測中心等候化驗結果，其樣本經覆檢後證實對2019冠狀病毒呈陰性反應，已獲告知測試結果，並已安排返回居所進行14天家居檢疫隔離。



【15:30】據了解，最新新增的5宗，來自瑪嘉烈醫院、明愛醫院和仁濟醫院，當中包括一名28歲男子，他是第221宗、62歲男的士司機的兒子。另外一人是29歲女子，3月曾到阿姆斯特丹和倫敦；有一人是45歲男子，他本身有高血壓病史，曾到泰國，亦與第169宗的34歲男子曾在3月14日共膳。

+ 9 + 8 + 7

【12:47】

●大埔那打素醫院新增2宗初步確診個案，均來自北大嶼山醫院檢疫中心，分別是26歲女子及31歲女子，都曾前往歐洲。

●聯合醫院新增3宗初步確診個案，分別是39歲男、30歲女子及70歲女子。

【12:00】

●威爾斯親王醫院新增7宗初步確診個案。

空手道運動員集訓團隊再有一人染病。患者是19歲的運動員周家謙，是早前確診的空手道運動員李振豪和曾綺婷的隊員，一同到法國及奧地利集訓。他在3月15日返港後，住在沙田體院宿舍，於昨日出現頭痛、咳嗽、鼻塞等徵狀，沒有發燒，被送到威院。

另一宗是涉已有2人確診的「加拿大旅行團」群組，最新患者為72歲女子，曾於2月中至3月中到訪溫哥華、多倫多、秘魯和玻利維亞。她返港後接受家居檢疫，現時情況嚴重。

第三宗患者為17歲男子，在英國讀書，於當地於3月15日與一名越南確診者見面。他在3月16日返港，得悉越南朋友確診後，到仁安醫院接受深喉唾液檢測，結果呈陽性，被轉送威院。他有咳嗽，但沒有發燒。

第四宗患者為24歲女子，曾於1月中至3月中到訪英國倫敦和牛津，其間與一名確診者共膳。她在3月16日返港，並在衞生署診所接受深喉唾液測試，被轉送威院。

第五至七宗，其中兩宗由亞博館檢疫中心轉送，一人為26歲女子，一人為31歲女子；餘下一人由北大嶼山醫院轉送，患者為64歲男子。

●東區醫院亦新增2宗初步確診，均與愉景灣雞尾酒會婚禮有關。第237名患者、曾出席婚禮的29歲女子昨日確診，她的20個月女兒及69歲父親今日初步確診，三人在愉景灣同住。至今愉景灣婚禮相關個案增至5宗 。

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【09:47】消息透露，由凌晨至今，暫新增4宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，包括2人來自亞洲博覽館檢疫中心、1人來自北大嶼山檢疫中心，以及一宗由衞生署收集的深喉唾液樣本化驗個案。

此外，今日至少新增7宗初步確診個案，包括屯門醫院有3人，分別是30歲、31歲、40歲男子；大埔那打素醫院有2宗，包括22個月大女嬰及38歲男子，伊利沙伯醫院亦有2宗。這些個案中，部份有外遊紀錄或確診者的親友。

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【03:15】本港周五（20日）新增48宗個案，創單日紀錄，累計個案增至256宗確診及1宗疑似。第191宗個案、34歲女子曾到香港愉景灣酒店出席一個婚禮，而該婚禮合共有4人確診。當中一名31歲姐妹，疑為荃為眾安街渣打銀行職員。該名女患者曾與第第217宗個案、35歲男子同樣到中建電訊大廈，因此兩人疑為屈臣氏集團員工。署衞生防護中心披露的患者活動資料，揭示二人曾與第250宗個案、27歲女子去蘭桂坊吃飯。該名35歲男子在上周五（13日）發病日三度在中環SOHO蘇豪區及蘭桂坊一帶消遣及轉場，其後兩日行程亦甚豐富，主要在餐廳及酒吧林立的蘭桂坊一帶或附近SOHO出沒，分別亦曾三度轉場，三日內足跡遍及九個地方。

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