【新冠肺炎】TVB新聞編輯與南早確診記者蘭桂坊飲酒　入檢疫中心

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，本港今天新增48宗確診個案，創單日新高。《南華早報》轄下Young Post一名24歲自由身女記者日前確診，TVB無綫新聞部員工今天收到電郵，指一名明珠台員工曾與該名確診記者到蘭桂坊飲酒，該同事其後亦有上班，今天才安排入檢疫中心。而無綫新聞部會安排13名與該名明珠台職員有近距離接觸的同事到私家醫院做病毒測試，費用由該公司支付。 TVB回覆指，明珠台一名新聞編輯因曾與一名確診者接觸，衞生防護中心今日通知該同事，要求他明日前往檢疫中心隔離。

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新聞部員工均需戴口罩 已化妝主播例外

無綫新聞部今天向員工發電郵，指一名明珠台記者在上周五（13日）曾與《南華早報》確診記者到蘭桂坊飲酒，而該名明珠台男記者在周日至周二（15至17日）都有上班，衞生防護中心在今天安排該男記者入住檢疫中心，無綫新聞部得悉事件後亦已找人清潔消毒該男記者工作的地方。

而無綫新聞部亦會安排13名曾與男記者有近距離接觸的同事到私家醫院做病毒測試，費用由該公司支付。無綫新聞部電郵亦指，由於疫情嚴峻，除了已化妝的主播之外，所有員工必須在辦公室內戴口罩，並不應一起聚餐。

明珠台一名新聞編輯因曾與一名確診者接觸，需入檢疫中心。（資料圖片）

TVB：明珠台一名新聞編輯明往檢疫中心

TVB（電視廣播有限公司）回覆指，明珠台一名新聞編輯因曾與一名確診者接觸，已自行前往檢驗及隔離，正等待結果。衞生防護中心今日亦通知該同事要求他明日前往檢疫中心隔離。公司為安全起見，已安排本周曾與該同事近距離接觸的13位新聞部工作人員前往私家醫院接受檢測。辦公室亦已立即進行消毒清潔。

本港第183宗確診個案是一名24歲女子，她是《南華早報》轄下Young Post的自由身女記者，住在羅便臣道60號信怡閣，在2月27日至3月8日曾到英國倫敦，於3月12日開始出現病徵，但在3月10至13、16日都曾返回時代廣場的《南華早報》位於時代廣場的辦公室，也曾到公司酒吧。