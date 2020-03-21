【新冠肺炎】消息︰逾200抵港內地客抗議　機管局專車送深圳灣

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情加劇，本港自周四（19日）起擴大檢疫措施，所有從外地抵港人士，均需接受14天強制檢疫；簽證條件不足14天者會被拒入境，包括只可逗留7天的中國護照持有人。 機場原有的免入境跨境服務，早前因應疫情已停止。昨日（20日）有約20多名內地旅客不滿，在機場轉機大堂抗議，要求安排到深圳。消息指，原來在19日實施檢疫令當日，已有200多名從歐洲抵港的內地旅客包括留學生，不滿被拒入境，抗議後獲機管局安排五架專車，直送到深圳灣口岸。 《香港01》正向機管局查詢。

消息：視作被拒絕入境人士過境

消息指，19日有約200多名從歐洲抵港的內地旅客包括一批留學生，在香港機場不滿被拒入境，在轉機大堂靜坐抗議，要求安排到深圳，有人指事前不知道跨境船服務停駛，無法即場購買到機票轉機等。據了解，最後獲機管局安排五架專車，將他們直送到深圳灣口岸，視作被拒絕入境人士過境。

周五20多名內地旅客要求「回深圳」

另外，昨日（20日）有約20多名內地旅客從外國抵達香港機場，在禁區內的E2轉機大堂擾攘多時，要求放行入境再循陸路往深圳，叫口號「回深圳」，並有紙牌「我們要回深圳回家」等。有部分人已接受勸喻轉機，購買機票往內地，但仍有部分人至今仍堅持要求入境。據了解，警方亦有派員到場，以防有擾亂發生並提供協助。

鑒於疫情，從香港機場出發的跨境快船服務暫停，只可由內地來港，跨境客車服務只有限度前往澳門，其餘路線亦已暫停，港深機場中轉服務暫停。據離港航班資料，每日有航班是飛往北京、上海。

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