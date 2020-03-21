【新冠肺炎】檢疫者IG貼除手帶及外出食飯相挑機　資科辦：有漏洞

新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，港府要求所有從內地以外所有地區的抵港人士，需接受14日強制檢疫，周五（20日）是新措施實施第二日，抵港者會獲發一條手帶及配合手機應用程式使用，但漏洞處處。 有疑似留學生回港後在Instagram分享近況，從Story上載照片顯示成功脫下手帶，並寫上「搞左（咗）成日」，其後又更新一張照片顯示已重戴手帶；亦有人戴手帶自拍後，又分享一張外出用膳照片，並教學如何避開監察。 政府資訊科技總監林偉喬承認手帶有漏洞，剪斷手帶後將手帶與手機放在一起，並找其他人協助替其按當局要求拍攝QR Code，令檢疫者可隨意外出。

強制檢疫人士會獲發電子手帶，配合手機應用程式「居安抗疫」使用。（ 資料圖片 / 余俊亮攝）

女生ig展示又除又戴手帶

在網民在討論區發文，指發現有疑似留學生在Instagram的Story分享近況，當中有一個年輕女生在Story上載一張照片，顯示她已成功脫下手帶，並寫上一句「搞左（咗）成日」。其後記者嘗試尋找其賬戶，已無法找回有關照片，但看見她又在Story上載已戴回手帶的照片，並寫上「帶（戴）返」，可見穿脫手帶並非難事。

此外，另有一名疑似留學生在Story上載照片，是與其手帶的自拍照，又提供避開隔離令教學，表示只需剪掉手帶，連同已下載「居安抗疫」應用程式的手機一同放在家中即可。此外，該男子亦在Story上載一張外出用膳照片，疑違反檢疫令。

林偉喬承認手帶現嚴重漏洞

林偉喬接受傳媒訪問時承認手帶出現嚴重漏洞，檢疫者若剪斷手帶後把手帶與手機放在一起，並找其他人協助替其按程式要求拍攝手帶QR Code，接受檢疫人士可隨意外出，但明顯違反檢疫令。他又指，會研究由源頭做電子化，不需再用人手將入境人士手寫的資料輸入到電腦。

系統發訊息要求拍攝QR Code

政府資訊科技總監辦公室其後回覆指，接受檢疫者啟動「居安抗疫」流動應用程式後，應用程式隨即會偵測其居所環境大氣電波所能接收的各種電子訊號（如藍牙、WiFi和地理位置訊號等）強弱變化，並透過人工智能分析，以確定接受檢疫人士留在家中。系統會不定時發出訊號，要求接受檢疫人士掃描監察手帶上的QR Code，以確定他仍留在處所內。在強制檢疫期間，一旦監察系統偵測到異常情況，會通知衞生署和警方跟進。但是，沒有回應任何有關檢疫漏洞問題。

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