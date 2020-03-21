【互動圖表】擴大檢疫後機場入境內地人少98%　不計送深圳灣200人

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，衞生署周四（19日）零時零分起，擴大衞生檢疫安排，所有從澳門及台灣以外的地區抵港均須接受14天強制檢疫。檢疫人士會獲發一條電子手帶，並配合手機應用程式使用。以往持中國護照過境香港可逗留7日，新檢疫令下，這些過境內地客因簽證不足14日將不能入境。 根據入境處數字，當日的入境人數錄得約2.06萬人次。惟措施實施後（19日），連續兩天相較周三當日的入境人數，均錄得下跌約兩至三成，其中19及20日經機場入境的旅客，較18日未落實措施人次下跌近五成。

【新冠肺炎】消息︰逾200抵港內地客抗議 機管局專車送深圳灣

【新冠肺炎・有片】機場內地客轉機大堂抗議要求入境︰要回深圳

根據入境處數字，擴大實施14天強制檢疫前夕，即3月18日當天的總入境人次為20,583人次，其中經機場入境錄得12,952人次，經港珠澳大橋及深圳灣則分別錄得5,883及1,748人次。

強制檢疫措施生效後，3月19日的總入境人次下跌36%，錄得13,118人次。當中經機場入境的人次亦下跌48%，錄得6,771人次，經港珠澳大橋及深圳灣來港則分別錄得5,061及1,286人次。

而昨日（20日）總入境人次則較前日的總人境人次錄得輕微上升11%，錄得14,858人次。當中經機場入境的人次錄得7,074人次，經港珠澳大橋及深圳灣入境則分別錄得6,208及1,576人次。

3月15日起機場入境人數急升

行政長官林鄭月娥3月17日公布，除澳門和台灣外，自19日起所有海外及內地抵港人士須接受檢疫；而國泰3月15日宣布，加派班機接載英國和美國旅客回港。

比較機場入境旅客數字，3月10至14日，平均每日6000至7000港人返港，內地和海外旅客均為1000多；但隨着海外疫情愈來愈嚴峻，3月15日抵港旅客急升，當日入境港人超過10,000人，內地和海外入境旅客亦有所上升。

首日僅37內地人機場入境 有人機場抗議要回深圳

3月19日，除從澳門和台灣外，海外及內地抵港人士亦要強制檢疫，以往持中國護照過境香港可逗留7日，新檢疫令下，這些過境內地客因簽證不足14日將不能入境。當日機場入境的內地旅客，從前一日的2,027人，大跌至37人，20日入境內地人亦只有44人。據了解，可入境本港的內地人，多數持有探親或工作簽證，否則不能入境。

不過有亦有內地人抵達香港機場後，希望從陸路返回深圳，更在機場轉機大堂抗議。19日機管局安排專車，將約200人送到深圳灣口岸，這些人並無辦理入境本港手續，因此不當作入境人士，而20日亦有人在機場抗議，高呼「要回深圳」。

根據入境處數字，3月19日即14天強制檢疫措施生效後，總入境人次較3月18日下跌36%，錄得13,118人次。而經機場入境人次亦下跌48%，錄得6,771人次。（資料圖片 / 羅君豪攝）

▼3月20日機場情況▼

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