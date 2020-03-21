【新冠肺炎】蘭桂坊翠華屹立22年明結業　員工去向未明質疑拖字訣

受新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）影響，飲食業界首當其衝。開業逾20年、連鎖餐廳翠華位於中環威靈頓街、樓高三層的分店，將營業至周日（22日）。員工透露，公司未有正式通知結業，亦未有安排店内員工去向，涉及約共90名員工。他們稱對此感徬徨，質疑公司「拖字訣」，不肯向員工發放遣散費。有經常光顧該店的食客專程前來懷緬，指近日食店甚為冷清，「平時兩層都坐滿人，今日上層都唔開。」

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屹立蘭桂坊22年 戲稱「照妖鏡」

翠華位於中環威靈頓街17至19號香港工商大廈地庫、地下、閣樓及1樓的旗艦店，早在1998年起租用此舖位，至今近22年。由於舖位在蘭桂坊，不少人在昏暗的酒吧喝完酒後，會到這間燈火通明的翠華食宵夜，不少人戲稱是「照妖鏡」。不少電影亦有提及，包括彭浩翔導演、楊千嬅余文樂主演的《春嬌與志明》。

翠華日前表示受疫情影響，市民減少外出用餐，為了有效控制成本，威靈頓街分店會暫時停止營業，而中環德輔道中分店會如常提供服務。

中環翠華分店營業至周日。（高仲明攝）

疫情下生意跌三分二

記者於早上11時到該店視察，店內甚為冷清，三層樓只開放地面位置，惟未有坐滿。有員工指，自疫情爆發後，該店生意下跌三分二，主要因未有自由行旅客，及中環辦公室實施在家工作所影響，「以前呢啲時間連樓上都坐滿人。」

有員工續稱，公司未有正式通知他們結業安排，僅由他們自行向集團查詢才獲悉。他又說，公司至今未有就員工去向作通知，惟據他了解，公司有意要求他們由下周一起至本月底休假，但仍未清楚會以無薪假或年假形式。該店共約有90名員工，超過9成受僱逾兩年，有員工質疑公司「拖字訣」，不願意發放遣散費，「之前試過有人住新界區，調佢去南區返工，等於逼人走。」

他稱對前路感徬徨，寧願公司及早有決定，甚至不介意遣散。他指疫情主要衝擊主打遊客生意的食肆，現時有不少餐廳人工較低，但仍有空缺，「好過一直拖，或者要放無薪假。」

翠華未有正式通知結業，亦未有安排店内員工去向，涉及約共90名員工。（高仲明攝）

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食客專程緬懷 樽仔奶茶停售

經常光顧該店的楊氏夫婦專程前來懷緬，指近日食店甚為冷清，甚至停售部分招牌產品，如樽仔奶茶，「平時兩層都坐滿人，今日上層都唔開。」楊太太稱最愛食該店的咖喱，對該店結業感不捨，「成日嚟，有屋企嘅feel。」

從台灣移居香港十多年的李小姐及柯小姐，稱當年初到港只認識翠華故經常光顧。她們稱，很多台灣人認識翠華，二人最愛飲奶茶及食豬軟骨公仔麵。港人李小姐同樣對該店結業感驚訝，因其已開業多年。